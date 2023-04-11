Воспитанник "Барселоны" станет игроком мадридского "Реала"

"Реал" трижды проиграл "Барселоне" в этом сезоне. Фото: Google.

Мадридский "Реал" готов предложить контракт полузащитнику сборной Испании Дани Ольмо. Футболист достанется "Королевскому клубу" бесплатно.

Ольмо может переехать на "Сантьяго Бернабеу" летом 2024 года, сообщает Relevo.

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Полузащитник немецкого клуба РБ "Лейпциг" Дани Ольмо может стать футболистом мадридского "Реала". Летом 2024 года у него заканчивается контракт с "быками". 24-летний хавбек не хочет продлевать соглашение.

Дани Ольмо выступает за "РБ Лейпциг". Фото: Google

Зачем Ольмо "Реалу"?

Представители мадридского "Реала" уже ведут переговоры с агентом Дани Ольмо. В столице Испании уверены, что молодой футболист сможет достойно заменить Тони Крооса, который как раз через полтора года покинет "Сантьяго Бернабеу".

Ближайшим летом "Реал" потратит более 150 млн евро на приглашение новых футболистов. После этого как минимум два трансферных окна мадридский клуб не сможет себе позволить большие расходы. Испанскому клубу нравится идея бесплатно подписать игрока национальной сборной.

Пикантности этой ситуации добавляет тот факт, что Дани Ольмо является выпускником футбольной академии "Барселоны" "Ла Масия". Он ушел из каталонского клуба в 2014 году в загребское "Динамо", из которого позже перебрался в "РБ Лейпциг".

В сезоне 2022/2023 Дани Ольмо забил два гола и сделал четыре результативные передачи за "Лейпциг".

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