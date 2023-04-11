Вихованець "Барселони" стане гравцем мадридського "Реалу"

"Реал" тричі програв "Барселоні" цтого сезону. Фото: Google.

Мадридський "Реал" готовий запропонувати контракт півзахиснику збірної Іспанії Дані Ольмо. Футболіст дістанеться "Королівському клубу" безплатно.

Ольмо може переїхати на "Сантьяго Бернабеу" влітку 2024 року, повідомляє Relevo.

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Півзахисник німецького клубу РБ "Лейпциг" Дані Ольмо може стати футболістом мадридського "Реала". Влітку 2024 року у нього закінчується контракт із "биками". 24-річний хавбек не хоче продовжувати угоду.

Дані Ольмо грає за "РБ Лейпциг". Фото: Google

Навіщо Ольмо "Реалу"?

Представники мадридського "Реалу" вже ведуть переговори з агентом Дані Ольмо. У столиці Іспанії впевнені, що молодий футболіст зможе гідно замінити Тоні Крооса, який якраз через півтора року залишить "Сантьяго Бернабеу".

Найближчого літа "Реал" витратить понад 150 млн євро на запрошення нових футболістів. Після цього як мінімум два трансферні вікна мадридський клуб не зможе собі дозволити великі витрати. Іспанському клубу подобається ідея безкоштовно підписати гравця національної збірної.

Пікантність цієї ситуації додає той факт, що Дані Ольмо є випускником футбольної академії "Барселони" "Ла Масія". Він пішов з каталонського клубу у 2014 році до загребського "Динамо", з якого пізніше перебрався до "РБ Лейпциг".

У сезоні 2022/2023 Дані Ольмо забив два голи та зробив чотири результативні передачі за "Лейпциг".

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