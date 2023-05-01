Воспитанник "Динамо" забил невероятный гол в чемпионате Венгрии: видео

Артем Фаворов во время интервью. Скриншот из YouTube

В поединке 29 тура чемпионата Венгрии по футболу был забит гол, который может стать одним из лучших мячей в сезоне 2022/2023. Его автором стал украинский футболист Артем Фаворов.

Полузащитник помог своей команде сыграть вничью, сообщает Magyar Labdarugo Szovetseg.

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Команда "Академия Пушкаша" отправилась в гости к "Вашашу" в рамках 29 тура венгерской Премьер-лиги. Счет в матче открыл воспитанник киевского "Динамо" Артем Фаворов. Его удар может быть признан лучшим голом сезона в чемпионате Венгрии.

Голевая феерия украинца

Фаворов забил мяч на 50 минуте, но после этого команда Артема пропустила голы на 73 и 88 минутах. Незадолго до финального свистка "Академию Пушкаша" спас от поражения точный удар в исполнении Комароми. Итоговый счет — 2:2.

В сезоне 2022/2023 Артем Фаворов провел за свою команду 29 матчей во всех турнирах. На счету 29-летнего полузащитника пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

Контракт воспитанника "Динамо" с командой "Академия Пушкаша" рассчитан до лета 2025 года. В Украине Фаворов защищал цвета таких коллективов, как "Черноморец-2", "Оболонь", "Звезда" и "Десна".

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