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Вихованець "Динамо" забив неймовірний гол у чемпіонаті Угорщини: відео

1 травня 2023 16:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Вихованець "Динамо" забив неймовірний гол у чемпіонаті Угорщини: відео
Артем Фаворов під час інтерв'ю. Скріншот із YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У поєдинку 29 туру чемпіонату Угорщини з футболу було забито гол, який може стати одним із найкращих м'ячів у сезоні 2022/2023. Його автором став український футболіст Артем Фаворов.

Гравець допоміг своїй команді зіграти внічию, повідомляє Magyar Labdarugo Szovetseg.

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Команда "Академія Пушкаша" вирушила в гості до "Вашаша" у рамках 29 туру угорської Прем'єр-ліги. Рахунок у матчі відкрив вихованець київського "Динамо" Артем Фаворов. Його удар може бути визнаний найкращим голом сезону у чемпіонаті Угорщини.

Гольова феєрія українця

Фаворов забив м'яч на 50 хвилині, але після цього команда Артема пропустила голи на 73 та 88 хвилинах. Незадовго до фінального свистка "Академію Пушкаша" врятував від поразки влучний удар у виконанні Комаромі. Підсумковий рахунок — 2:2.

У сезоні-2022/2023 Артем Фаворов провів за свою команду 29 матчів у всіх турнірах. На рахунку 29-річного півзахисника п'ять забитих м'ячів та чотири результативні передачі.

Контракт вихованця "Динамо" із командою "Академія Пушкаша" розрахований до літа 2025 року. В Україні Фаворов захищав кольори таких колективів, як "Чорноморець-2", "Оболонь", "Зірка" та "Десна".

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