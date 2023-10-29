Похищены родители футболиста "Ливерпуля" — что известно

Луис Диас и его отец. Фото: semana.com

В Колумбии неизвестные злоумышленники похитили родителей основного вингера "Ливерпуля" Луиса Диаса. Случилось происшествие в городе Барранкас.

На текущий момент неизвестны причины похищения, сообщил портал Semana.

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Отметим, что в нынешнем сезоне 26-летний колумбийский футболист провел за "Ливерпуль" одиннадцать матчей, в которых забил три мяча.

Похищение родных футболиста

В колумбийских СМИ на текущий момент существует две версии произошедшего. Согласно с первой, Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда ехали на автомобиле и затем их путь перегородили неизвестные люди на мотоциклах. Затем они захватили транспортное средство вместе с людьми и уехали в неизвестном направлении.

Согласно с другой версией, родители футболиста смотрели футбол, а затем к ним подъехал автомобиль со злоумышленниками, которые заставил их сесть в машину.

В спасении родителей футболиста задействовали полицию и армию.

На текущий момент известно о спасении матери Диаса и сейчас идет операция по освобождению отца.

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