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Викрадено батьків футболіста "Ліверпуля" — що відомо

29 жовтня 2023 13:03
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Агабекян Карен
редактор
Викрадено батьків футболіста "Ліверпуля" — що відомо
Луїс Діас та його батько. Фото: semana.com
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Колумбії невідомі зловмисники викрали батьків основного вінгера "Ліверпуля" Луїса Діаса. Сталася подія у місті Барранкас.

Наразі невідомі причини викрадення, повідомив портал Semana.

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Зазначимо, що цього сезону 26-річний колумбійський футболіст провів за "Ліверпуль" одинадцять матчів, у яких забив три м'ячі.

Викрадення рідних футболіста

У колумбійських ЗМІ на цю мить існує дві версії події. Згідно з першою, Луїс Мануель Діас та Сіленіс Маруланда їхали автомобілем і потім їхній шлях перегородили невідомі люди на мотоциклах. Після цього вони захопили транспортний засіб разом із людьми та поїхали у невідомому напрямку.

Згідно з іншою версією, батьки футболіста дивилися футбол, а потім до них під'їхав автомобіль зі зловмисниками, які змусили їх сісти в машину.

До порятунку батьків футболіста залучили поліцію та армію.

На цей момент відомо про порятунок матері Діаса і зараз триває операція зі звільнення батька.

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