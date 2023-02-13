Виктор Вихрист объяснил причину поражения от Лениера Перо
Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) объяснил причину досрочного поражения от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО) в рамках вечера бокса, состоявшегося 12 февраля в Сан-Антонио (США).
Об этом Выхрист рассказал в комментарии для американского FightNews, сообщает Новини.LIVE .
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Напомним, во время поединка, а именно в восьмом раунде, Виктор капитулировал на ногах, отказавшись от продолжения.
"После шестого раунда у меня начали болеть ребра, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне боксировать в полную силу. Я понимал, что выигрываю и контролирую бой, но после пропущенного удара в восьмом раунде боль стала настолько невыносимой, что я уже не мог двигаться. Я выигрывал по очкам, но травма принесла победу сопернику", – объяснил Выхрист.
Виктор Вихрист впервые проиграл на профессиональном ринге в Сан-Антонио, США. Основной кард шоу главного боя Рэй Варгас – О'Шаки Фостер открыл интригующий проспект-клеш в хевивейте в весе более 90,7 кг.
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