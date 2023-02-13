Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Виктор Вихрист объяснил причину поражения от Лениера Перо arrow

Виктор Вихрист объяснил причину поражения от Лениера Перо

13 февраля 2023 09:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Виктор Вихрист объяснил причину поражения от Лениера Перо
Украинец жаловался на боль в ребрах
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Виктор Выхрист (11-1, 7 КО) объяснил причину досрочного поражения от кубинца Ленье Перо (9-0, 6 КО) в рамках вечера бокса, состоявшегося 12 февраля в Сан-Антонио (США).

Об этом Выхрист рассказал в комментарии для американского FightNews, сообщает Новини.LIVE .

Читайте также:

Напомним, во время поединка, а именно в восьмом раунде, Виктор капитулировал на ногах, отказавшись от продолжения.

"После шестого раунда у меня начали болеть ребра, но я решил продолжить бой. Боль усиливалась и не позволяла мне боксировать в полную силу. Я понимал, что выигрываю и контролирую бой, но после пропущенного удара в восьмом раунде боль стала настолько невыносимой, что я уже не мог двигаться. Я выигрывал по очкам, но травма принесла победу сопернику", – объяснил Выхрист.

Виктор Вихрист впервые проиграл на профессиональном ринге в Сан-Антонио, США. Основной кард шоу главного боя Рэй Варгас – О'Шаки Фостер открыл интригующий проспект-клеш в хевивейте в весе более 90,7 кг.

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал свою первую за последние три года победу. Бывший чемпион мира по версии WBC на вечере бокса в США доминировал над Жозуэ Обандо.

Британский боксер Тайсон Фьюри ответил на вопрос о дате поединка за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком .

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

09:04 ​​Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"

09:04 Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:41 Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу

08:36 Оккупанты жестоко казнили кувалдой боевика из ЧВК "Вагнер": за что на этот раз

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

08:32 В США состоялось главное событие года: кто стал победителем Супербоула-2023

08:29 Количество жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 34 тысячи

08:16 Более полутысячи оккупантов уничтожены Силами обороны за сутки: Генштаб опубликовал свежие потери рф

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

08:03 Россияне не отказались от тактики ракетных ударов, ждем следующий обстрел на 24 февраля, — Гуменюк

Новина з відео

08:04 Королева R&B вернулась и намекнула на вторую беременность: как прошло выступление Рианны на Супербоул-2023

Новина з відео

23:10 "Манчестер сити" победил "Астон Виллу" и сократил отставание от "Арсенала" до трех очков

Новина з відео

22:52 На Земле начались проблемы из-за мощной вспышки на Солнце: впечатляющие кадры

Новина з відео

21:17 Есть сопротивление: Зеленский рассказал про атомные санкции против рф

Новина з відео

19:52 В Бразилии мать почти 20 лет держала в частной тюрьме свою дочь

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:30 Впервые в истории: Украина добыла золото на этапе Континентального кубка по прыжкам с трамплина

Новина з відео

19:24 "Февраль будет решающим": оккупант рассказал жене о ситуации на фронте

Новина з відео

19:00 Украина возвращается к отключениям света, — ДТЭК

Новина з відео

18:15 Проекту "Дунайя" в Одесской области быть: пока на время войны он на паузе, — Фазиль Аскеров

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 13 февраля: Скорпионам — не проявлять злобу, Рыбам — освободить мысли

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Актуальное по теме

None 13 Февраль 09:00

​​Индия не хочет производить с россией вертолеты, но может согласиться на производство ПЗРК "Игла"

None 13 Февраль 09:09

Оккупанты хотят снести в Мариуполе все поврежденные дома до конца 2023 года

None 12 Февраль 11:50

Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

None 13 Февраль 08:59

Зерновое соглашение: сколько продовольствия Украина отправила за границу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB