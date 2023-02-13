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Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо

13 лютого 2023 09:14
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо
Українець скаржився на біль у ребрах
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Віктор Вихрист (11-1, 7 КО) пояснив причину дострокової поразки від кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО) в рамках вечора боксу, що відбувся 12 лютого в Сан-Антоніо (США).

Про це Вихрист розповів в коментарі для американського FightNews, повідомляє Новини.LIVE.

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Нагадаємо, під час поєдинку, а саме у восьмому раунді, Вихрист капітулював на ногах, відмовившись від продовження.

"Після шостого раунду у мене почали боліти ребра, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяла мені боксувати на повну силу. Я розумів, що виграю і контролюю бій, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль стала настільки нестерпною, що я вже не міг рухатися. Я вигравав за очками, але травма принесла перемогу супернику", — пояснив Вихрист.

Віктор Вихрист вперше програв на професійному ринзі в Сан-Антоніо, США.  Основний кард шоу головного бою Рей Варгас — О’Шакі Фостер відкрив інтригуючий проспект-клеш у хевівейті у вазі понад 90,7 кг.

Український боксер Олександр Гвоздик здобув свою першу за три останні роки перемогу. Колишній чемпіон світу за версією WBC на вечорі боксу у США домінував над Жозуе Обандо.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відповів на питання про дату поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

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