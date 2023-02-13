Віктор Вихрист пояснив причину поразки від Ленієра Перо
Віктор Вихрист (11-1, 7 КО) пояснив причину дострокової поразки від кубинця Леньє Перо (9-0, 6 КО) в рамках вечора боксу, що відбувся 12 лютого в Сан-Антоніо (США).
Про це Вихрист розповів в коментарі для американського FightNews, повідомляє Новини.LIVE.
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Нагадаємо, під час поєдинку, а саме у восьмому раунді, Вихрист капітулював на ногах, відмовившись від продовження.
"Після шостого раунду у мене почали боліти ребра, але я вирішив продовжити бій. Біль посилювався і не дозволяла мені боксувати на повну силу. Я розумів, що виграю і контролюю бій, але після пропущеного удару у восьмому раунді біль стала настільки нестерпною, що я вже не міг рухатися. Я вигравав за очками, але травма принесла перемогу супернику", — пояснив Вихрист.
Віктор Вихрист вперше програв на професійному ринзі в Сан-Антоніо, США. Основний кард шоу головного бою Рей Варгас — О’Шакі Фостер відкрив інтригуючий проспект-клеш у хевівейті у вазі понад 90,7 кг.
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