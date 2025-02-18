Винисиус купил клуб, в котором сможет играть в будущем

Винисиус Жуниор празднует гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Лидер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор сделал интересную инвестицию в будущее. Звезда чемпионата Испании стал совладельцем известного клуба.

Винисиус потратил большую сумму на финансирование проекта в Португалии, сообщает A Bola.

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Один из самых результативных игроков мадридского "Реала" стал владельцем известного клуба из Португалии. Винисиус Жуниор оказался в числе бразильских инвесторов, которые приобрели "Альверку". Недавно она пережила банкротство и возрождение, так что сделка может оказаться выгодной для звезды "бланкос".

Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Vincent West

Подробности покупки "Альверки"

Владелец португальского клуба бизнесмен Рикарду Висинтин продал свою долю в "Альверке" инвесторам из Бразилии и Португалии. Одним из них оказался 24-летний Винисиус Жуниор. Футболист "Реала" вложил в этот проект 10 млн евро.

"Альверка" была основана в 1929 году. Расцвет этого клуба пришелся на конец прошлого века. С 1998 по 2004 годы команда выступала в элитном дивизионе. После этого череда неудач и финансовых проблем привели к тому, что "Альверка" была лишена профессионального статуса, а затем сумела возродиться. Сейчас она выступает во втором дивизионе Португалии.

Винисиус в нынешнем сезоне сыграл в 31 матче, забил 16 голов и сделал 9 результативных передач.

Напомним, мадридский "Реал" оказался в центре масштабного скандала, который может повлиять на результаты команды в Испании.

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