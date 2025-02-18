Вінісіус купив клуб, у якому зможе грати в майбутньому

Вінісіус Жуніор святкує гол. Фото: Reuters/Phil Noble

Лідер мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор зробив цікаву інвестицію в майбутнє. Зірка чемпіонату Іспанії став співвласником відомого клубу.

Вінісіус витратив велику суму на фінансування проєкту в Португалії, повідомляє A Bola.

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Один із найрезультативніших гравців мадридського "Реала" став власником відомого клубу з Португалії. Вінісіус Жуніор опинився серед бразильських інвесторів, які придбали "Альверку". Нещодавно вона пережила банкрутство і відродження, тож угода може виявитися вигідною для зірки "бланкос".

Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Vincent West

Подробиці купівлі "Альверки"

Власник португальського клубу бізнесмен Рікарду Вісінтін продав свою частку в "Альверке" інвесторам із Бразилії та Португалії. Одним із них виявився 24-річний Вінісіус Жуніор. Футболіст "Реала" вклав у цей проєкт 10 млн євро.

"Альверка" була заснована в 1929 році. Розквіт цього клубу припав на кінець минулого століття. З 1998 по 2004 роки команда виступала в елітному дивізіоні. Після цього низка невдач і фінансових проблем призвели до того, що "Альверка" була позбавлена професійного статусу, а потім зуміла відродитися. Зараз вона виступає у другому дивізіоні Португалії.

Вінісіус у нинішньому сезоні зіграв у 31 матчі, забив 16 голів і зробив 9 результативних передач.

Нагадаємо, мадридський "Реал" опинився в центрі масштабного скандалу, який може вплинути на результати команди в Іспанії.

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