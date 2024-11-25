Винисиус получил травму — сколько матчей пропустит бразилец

Винисиус Жуниор во время матча. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Футболист мадридского "Реала" Винисиус Жуниор получил травму в матче чемпионата Испании. Бразилец не сможет выйти на поле как минимум до середины декабря.

Винисиус может пропустить шесть следующих поединков "Реала", сообщает Marca.

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Мадридский "Реал" разгромил "Леганес" со счетом 3:0 в матче 14 тура испанской Ла Лиги. Винисиус Жуниор провел на поле весь поединок, но в следующий раз он нескоро сможет сыграть за "королевский клуб".

Травма Винисиуса

Бразильский футболист "Реала" хромал, когда уходил с поля в раздевалку. На следующий день после игры он прошел медицинское обследование. Оказалось, что футболист травмировал бицепс левой ноги.

Винисиус будет восстанавливаться от трех до четырех недель. За это время "Реал" сыграет целую серию матчей.

27.11 "Ливерпуль" (выезд, Лига чемпионов);

01.12 "Хетафе" (дома, Ла Лига);

04.12 "Атлетик" (выезд, Ла Лига);

07.12 "Жирона" (выезд, Ла Лига);

10.12 "Аталанта" (выезд, Лига чемпионов).

Килиан Мбаппе обнимает Винисиуса Жуниора. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Винисиус забил в этом сезоне 12 мячей и сделал 6 результативных передач в 18 поединках за "Реал". Бразилец считает причиной своей травмы интенсивный график, который не дает игрокам восстановиться после матчей.

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