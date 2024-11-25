Вінісіус отримав травму — скільки матчів пропустить бразилець

Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії. Бразилець не зможе вийти на поле як мінімум до середини грудня.

Вінісіус може пропустити шість наступних поєдинків "Реала", повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" розгромив "Леганес" з рахунком 3:0 у матчі 14 туру іспанської Ла-Ліги. Вінісіус Жуніор провів на полі весь поєдинок, але наступного разу він нескоро зможе зіграти за "королівський клуб".

Травма Вінісіуса

Бразильський футболіст "Реала" кульгав, коли йшов з поля в роздягальню. Наступного дня після гри він пройшов медичне обстеження. Виявилось, що футболіст травмував біцепс лівої ноги.

Вінісіус відновлюватиметься від трьох до чотирьох тижнів. За цей час "Реал" зіграє цілу серію матчів.

27.11 "Ліверпуль" (виїзд, Ліга чемпіонів);

01.12 "Хетафе" (вдома, Ла-Ліга);

04.12 "Атлетік" (виїзд, Ла-Ліга);

07.12 "Жирона" (виїзд, Ла-Ліга);

10.12 "Аталанта" (виїзд, Ліга чемпіонів).

Кіліан Мбаппе обіймає Вінісіуса Жуніора. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Вінісіус забив цього сезону 12 м'ячів і зробив 6 результативних передач у 18 поєдинках за "Реал". Бразилець вважає причиною травми інтенсивний графік, який не дає гравцям відновитися після матчів.

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