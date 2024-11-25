Вінісіус отримав травму — скільки матчів пропустить бразилець

Вінісіус не допоможе Реалу у важливих матчах через травму
Футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії. Бразилець не зможе вийти на поле як мінімум до середини грудня.
Вінісіус може пропустити шість наступних поєдинків "Реала", повідомляє Marca.
Мадридський "Реал" розгромив "Леганес" з рахунком 3:0 у матчі 14 туру іспанської Ла-Ліги. Вінісіус Жуніор провів на полі весь поєдинок, але наступного разу він нескоро зможе зіграти за "королівський клуб".
Травма Вінісіуса
Бразильський футболіст "Реала" кульгав, коли йшов з поля в роздягальню. Наступного дня після гри він пройшов медичне обстеження. Виявилось, що футболіст травмував біцепс лівої ноги.
Вінісіус відновлюватиметься від трьох до чотирьох тижнів. За цей час "Реал" зіграє цілу серію матчів.
- 27.11 "Ліверпуль" (виїзд, Ліга чемпіонів);
- 01.12 "Хетафе" (вдома, Ла-Ліга);
- 04.12 "Атлетік" (виїзд, Ла-Ліга);
- 07.12 "Жирона" (виїзд, Ла-Ліга);
- 10.12 "Аталанта" (виїзд, Ліга чемпіонів).
Вінісіус забив цього сезону 12 м'ячів і зробив 6 результативних передач у 18 поєдинках за "Реал". Бразилець вважає причиною травми інтенсивний графік, який не дає гравцям відновитися після матчів.
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