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Вінісіус не допоможе Реалу у важливих матчах через травму

25 листопада 2024 17:45
Станіслав Костюк - Редактор
Вінісіус отримав травму — скільки матчів пропустить бразилець
Вінісіус Жуніор під час матчу. Фото: Reuters/Isabel Infantes
Станіслав Костюк - Редактор

Футболіст мадридського "Реала" Вінісіус Жуніор отримав травму у матчі чемпіонату Іспанії. Бразилець не зможе вийти на поле як мінімум до середини грудня.

Вінісіус може пропустити шість наступних поєдинків "Реала", повідомляє Marca.

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Мадридський "Реал" розгромив "Леганес" з рахунком 3:0 у матчі 14 туру іспанської Ла-Ліги. Вінісіус Жуніор провів на полі весь поєдинок, але наступного разу він нескоро зможе зіграти за "королівський клуб".

Травма Вінісіуса

Бразильський футболіст "Реала" кульгав, коли йшов з поля в роздягальню. Наступного дня після гри він пройшов медичне обстеження. Виявилось, що футболіст травмував біцепс лівої ноги.

Вінісіус відновлюватиметься від трьох до чотирьох тижнів. За цей час "Реал" зіграє цілу серію матчів.

  • 27.11 "Ліверпуль" (виїзд, Ліга чемпіонів);
  • 01.12 "Хетафе" (вдома, Ла-Ліга);
  • 04.12 "Атлетік" (виїзд, Ла-Ліга);
  • 07.12 "Жирона" (виїзд, Ла-Ліга);
  • 10.12 "Аталанта" (виїзд, Ліга чемпіонів).
Кіліан Мбаппе та Вінісіус Жуніор
Кіліан Мбаппе обіймає Вінісіуса Жуніора. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Вінісіус забив цього сезону 12 м'ячів і зробив 6 результативних передач у 18 поєдинках за "Реал". Бразилець вважає причиною травми інтенсивний графік, який не дає гравцям відновитися після матчів.

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спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Вінісіус Жуніор

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