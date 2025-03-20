Как Ярослава Магучих выбрала прыжки в высоту — история чемпионки

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото: instagram.com/rosya_dp

Украинка Ярослава Магучих прямо сейчас является одной из самых известных легкоатлеток мира. Интересно то, что она могла заниматься совсем другим делом.

Ярослава Магучих в интервью "Авторадио" рассказала, как пришла именно к прыжкам в высоту.

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Это произошло не сразу. А сама легкая атлетика с самого начала не была ее приоритетным делом.

Что рассказала Магучих

Ярослава Магучих отметила, что в легкую атлетику ее привела сестра, тогда будущей чемпионке было всего 7 лет.

"Я была ребенком, и самое главное было просто тратить свою энергию", — рассказала она.

Украинка добавила, что вне легкой атлетики пробовала многое: и каратэ, и танцы, и пение.

Когда Магучих было 11 лет, в спортивную школу пришла ее тренер Татьяна Владимировна.

"Мы начали тренироваться, мне понравилось. Сначала я вообще думала, что буду бегать барьеры. Потом начала прыгать, начало получаться, и мне нравилось это", — рассказала чемпионка.

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