Як Ярослава Магучіх обрала стрибки у висоту — історія чемпіонки

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх. Фото: instagram.com/rosya_dp

Українка Ярослава Магучіх прямо зараз є однією із найвідоміших легкоатлеток світу. Цікаво те, що вона могла займатись зовсім іншою справою.

Ярослава Магучіх в інтерв'ю "Авторадіо" розповіла, як прийшла саме до стрибків у висоту.

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Це сталося не відразу. А сама легка атлетика з самого початку не була її пріоритетною справою.

Що розповіла Магучіх

Ярослава Магучіх зазначила, що у легку атлетику її привела сестра, тоді майбутній чемпіонці було лише 7 років.

"Я була дитиною, і найголовніше було просто витрачати свою енергію", — розповіла вона.

Українка додала, що поза легкою атлетикою пробувала багато чого: і карате, і танці, і співи.

Коли Магучіх було 11 років, до спортивної школи прийшла її тренерка Тетяна Володимирівна.

"Ми почали тренуватися, мені сподобалося. Спочатку я взагалі думала, що буду бігати бар'єри. Потім почала стрибати, почало виходити, і мені подобалось це", — розповіла чемпіонка.

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