АПЛ доминирует в еврокубках — МЮ, Тоттенхэм и Челси вышли в финалы

Футболисты "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

В Лиге Европы и Лиге конференций прошли решающие матчи полуфиналов. По их итогам определились участники двух финалов.

При этом, лучше всего себя проявили клубы из АПЛ, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лига Европы

В противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Атлетика" все было решено в Бильбао, где англичане победили со счетом 3:0.

Хотя, ответный матч и был лишь формальностью, но испанцы первыми открыли счет усилиями Хаурегисара. Однако во втором тайме дважды Маунт и Каземиро оформили вторую победу "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" — "Атлетик" — 4:1 первый матч — 3:0

Голы: Маунт, 72, 90+1, Каземиро, 80, Гойлунн, 85 — Хаурегисар, 31

Второй полуфинал Лиги Европы также был почти формальностью. "Тоттенхэм" в Лондоне победил норвежский "Буде/Глимт" со счетом 3:1.

В Норвегии "шпоры" снова победили. Во втором тайме забили Соланке и Порро.

"Буде/Глимт" — "Тоттенхэм" — 0:2 первый матч — 1:3

Голы: Соланке, 63, Порро, 70

В финальном матче сойдутся клубы АПЛ "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Лига конференций

В ответном матче полуфинала Лиги конференций УЕФА "Челси" принимал шведский "Юргорден" на "Стэмфорд Бридж".

Команда Энцо Марески одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Дьюзбери-Голла на 38-й минуте, закрепив преимущество после 4:1 в первом матче в Стокгольме.

"Челси" — "Юргорден" — 1:0 первый матч — 4:1

Гол: Дьюзбери-Холл, 38

В ответном матче "Фиорентина" во Флоренции принимала "Реал Бетис".

Встреча завершилась ничьей 2:2 после овертаймов, но благодаря победе 2:1 в первом матче в Севилье "Бетис" вышел в финал по сумме двух матчей (4:3).

Счет на 30-й минуте открыл Антони ударом со штрафного, выведя "Бетис" вперед. "Фиорентина" ответила двумя голами Робина Госенса, который воспользовался передачами Гудмундссона и Адли.

В компенсированное время Абде Эззалзули сравнял счет на 97-й минуте, обеспечив "Бетису" необходимый результат.

"Фиорентина" — "Бетис" — 2:2 первый матч — 1:2

Голы: Госенс, 34, 42 — Антони, 30, Эззалзули, 97

В финале Кубка конференций сыграют "Челси" и "Бетис".

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