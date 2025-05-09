АПЛ домінує в єврокубках — МЮ, Тоттенгем і Челсі вийшли у фінали

Футболісти "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

В Лізі Європи та Лізі конференцій пройшли вирішальні матчі півфіналів. За їх підсумками визначились учасники двох фіналів.

При цьому, найкраще себе проявили клуби з АПЛ, повідомив портал Новини.LIVE.

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Ліга Європи

У протистоянні "Манчестер Юнайтед" та "Атлетіка" все було вирішено в Більбао, де англійці перемогли з рахунком 3:0.

Хоча, матч-відповідь й був лише формальністю, але іспанці першими відкрили рахунок зусиллями Хаурегісара. Однако у другому таймі двічі Маунт та Каземіро оформили другу перемогу "МЮ".

"Манчестер Юнайтед" — "Атлетік" — 4:1 перший матч — 3:0

Голи: Маунт, 72, 90+1, Каземіро, 80, Гойлунн, 85 — Хаурегісар, 31

Другий півфінал Ліги Європи також був майже формальністю. "Тоттенгем" в Лондоні переміг норвезький "Буде/Глімт" з рахунком 3:1.

В Норвегії "шпори" знову перемогли. У другому таймі забили Соланке та Порро.

"Буде/Глімт" — "Тоттенгем" — 0:2 перший матч — 1:3

Голи: Соланке, 63, Порро, 70

У финальному матчі зійдуться клуби АПЛ "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

Ліга конференцій

У матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій УЄФА "Челсі" приймав шведський "Юргорден" на "Стемфорд Брідж".

Команда Енцо Марески здобула мінімальну перемогу 1:0 завдяки голу Дьюзбері-Голла на 38-й хвилині, закріпивши перевагу після 4:1 у першому матчі в Стокгольмі.

"Челсі" — "Юргорден" — 1:0 перший матч — 4:1

Гол: Дьюзбері-Голл, 38

У матчі-відповіді "Фіорентина" у Флоренції приймала "Реал Бетіс".

Зустріч завершилася нічиєю 2:2 після овертаймів, але завдяки перемозі 2:1 у першому матчі в Севільї "Бетіс" вийшов у фінал за сумою двох матчів (4:3).

Рахунок на 30-й хвилині відкрив Антоні ударом зі штрафного, вивівши "Бетіс" вперед. "Фіорентина" відповіла двома голами Робіна Госенса, який скористався передачами Гудмундссона та Адлі.

У компенсований час Абде Еззалзулі зрівняв рахунок на 97-й хвилині, забезпечивши "Бетісу" необхідний результат.

"Фіорентина" — "Бетіс" — 2:2 перший матч — 1:2

Голи: Госенс, 34, 42 — Антоні, 30, Еззалзулі, 97

У фіналі Кубка конференцій зіграють "Челсі" та "Бетіс".

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