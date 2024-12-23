Григорий Козловский плохо высказался о Михаиле Мудрике из-за старого видео

Михаил Мудрик. Фото: Reuters

Украинский футболист Михаил Мудрик провалил допинг-тест после матчей сборной. По этой причине игрок может пропустить четыре года.

Из-за этого допингового скандала, под одном из старых видео Михаила, пришел с оскорблениями основатель "Руха" Григорий Козловский.

Читайте также:

Козловский атаковал Мудрика. Фото: скриншот

Козловский оскорбил Мудрика

Основатель "Руха" пришел под старое видео, где вингер "Челси" показал содержимое своей корзины на Пасху.

Козловский негативно высказался по поводу умственных качеств Мудрика.

"Реально, какой же он убогий чувак", — написал Козловский.

Согласно слухам, Мудрик сдал положительный допинг-тест на милдронат. Положительный тест Михаил сдал после того, как прилетел в Лондон с матчей сборной в Лиге наций.

Мудрик ожидает открытия допинг-пробы "B". Шансы, что она покажет отрицательный результат, очень малы. Если же допинг найдут и в ней, то украинцу светит два или четыре года дисквалификации.

Напомним, в киевском "Динамо" могут отпустить одного из легионеров в футбольный клуб из Турции.

Бывший футболист "Динамо" отдыхал среди игроков из России.

Бывший игрок "Челси" заявил, что Мудрик вряд ли понимал, что употреблял допинг.

Бывший футболист "Динамо" Артем Милевский очень негативно отреагировал на шутку Владислава Ваната.