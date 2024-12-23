Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Власник відомого українського клубу назвав Мудрика убогим arrow

Власник відомого українського клубу назвав Мудрика убогим

23 грудня 2024 00:39
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Григорій Козловський погано висловився про Михайла Мудрика через старе відео
Михайло Мудрик. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Український футболіст Михайло Мудрик провалив допінг-тест після матчів національної збірної. З цієї причини гравець може пропустити чотири роки.

Через цей допінговий скандал під одне зі старих відео Михайла прийшов засновник "Руха" Григорій Козловський.

Читайте також:
Михаил Мудрик
Козловський атакував Мудрика. Фото: скриншот

Козловський образив Мудрика

Засновник "Руху" прийшов під старе відео, де вінгер "Челсі" показав вміст свого кошика на Пасху.

Козловський негативно висловився щодо розумових якостей Мудрика.

"Реально, який же він убогий чувак", — написав Козловський.

Згідно з чутками, Мудрик здав позитивний допінг-тест на мiлдронат. Позитивний тест Михайло здав після того  як прилетів в Лондон з матчів збірної в Лізі націй.

Наразі Мудрик очікує відкриття допінг-проби "B". Шанси, що вона покаже негативний результат дуже малі. Якщо ж допінг знайдуть й в ній, то українцю світить або два, або чотири роки дискваліфікації.

Нагадаємо, у київському "Динамо" можуть відпустити одного з легіонерів у футбольний клуб з Туреччини.

Колишній футболіст "Динамо" відпочивав серед гравців з Росії.

Колишній гравець "Челсі" заявив, що Мудрик наврядчи розумів, що вживав допінг.

Колишній футболіст "Динамо" Артем Мілевський дуже негативно відреагував на жарт Владислава Ваната.

футбол Михайло Мудрик Челсі Рух Львів Григорій Козловський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:08 Росія атакує Україну дронами — де існує загроза

00:39 Власник відомого українського клубу назвав Мудрика убогим

00:08 У Польщі обурені прапором УПА на БТР — офіцер "Азову" відреагував

22 грудня 2024

23:25 Фіцо розкрив деталі зустрічі з Путіним — говорили про Україну

23:09 Усик досі перебуває в базі сайту "Миротворець"

22:59 Фіцо отримав шквал критики у Словаччині через візит до Путіна

22:33 Чоловік через Viber видавав локації військових ТЦК — рішення суду

22:25 Трамп дав велику обіцянку Україні — відео

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

22:03 Папа Римський у молитві перед Різдвом згадав Україну — що сказав

22:03 В Одесі військового судили за незаконне зберігання гранати

Термінова новина

01:08 Росія атакує Україну дронами — де існує загроза

00:39 Власник відомого українського клубу назвав Мудрика убогим

00:08 У Польщі обурені прапором УПА на БТР — офіцер "Азову" відреагував

22 грудня 2024

23:25 Фіцо розкрив деталі зустрічі з Путіним — говорили про Україну

23:09 Усик досі перебуває в базі сайту "Миротворець"

22:59 Фіцо отримав шквал критики у Словаччині через візит до Путіна

22:33 Чоловік через Viber видавав локації військових ТЦК — рішення суду

22:25 Трамп дав велику обіцянку Україні — відео

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

22:03 Папа Римський у молитві перед Різдвом згадав Україну — що сказав

22:03 В Одесі військового судили за незаконне зберігання гранати

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом - 80x80

Бій Усика та Ф'юрі — за донат розігрують рукавицю з підписом

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку