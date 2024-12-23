Григорій Козловський погано висловився про Михайла Мудрика через старе відео

Михайло Мудрик. Фото: Reuters

Український футболіст Михайло Мудрик провалив допінг-тест після матчів національної збірної. З цієї причини гравець може пропустити чотири роки.

Через цей допінговий скандал під одне зі старих відео Михайла прийшов засновник "Руха" Григорій Козловський.

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Засновник "Руху" прийшов під старе відео, де вінгер "Челсі" показав вміст свого кошика на Пасху.

Козловський негативно висловився щодо розумових якостей Мудрика.

"Реально, який же він убогий чувак", — написав Козловський.

Згідно з чутками, Мудрик здав позитивний допінг-тест на мiлдронат. Позитивний тест Михайло здав після того як прилетів в Лондон з матчів збірної в Лізі націй.

Наразі Мудрик очікує відкриття допінг-проби "B". Шанси, що вона покаже негативний результат дуже малі. Якщо ж допінг знайдуть й в ній, то українцю світить або два, або чотири роки дискваліфікації.

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