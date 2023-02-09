Владельцы Манчестер Юнайтед ведут переговоры с инвесторами из Катара

Qatar Sports Investments выкупит долю в легендарном клубе из АПЛ

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" ищет потенциальных инвесторов. Семья Глейзеров хочет избавиться от этого актива, и в ближайшее время это желание может исполниться.

В приобретении части акций "красных дьяволов" заинтересован фонд Qatar Sports Investments, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо.

Владеющая "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров планирует избавиться от клуба в течении ближайших лет и не намерена больше развивать этот проект. Согласно информации Романо, в ближайшее время "красные дьяволы" могут получить огромные средства от катарских инвесторов. Сумма должна поступить на счета клуба до конца февраля.

Детали будущей сделки

Глейзеры хотят продать "Манчестер Юнайтед" за сумму около шести миллиардов фунтов стерлингов, однако катарские инвесторы пока заинтересованы только в миноритарную доле в клубе.

"Действительно существует конкретный интерес со стороны катарской группы. Это правда. Фонд из Катара изучает условия сделки по финансированию "Манчестер Юнайтед". Они общаются с семьей Глейзеров, с посредниками и юридическими лицами, которые позаботятся о процессе. Сделка близка к завершению", — рассказал Фабрицио Романо.

Будет интересно посмотреть, сколько болельщиков "Юнайтед" поддержат потенциальные инвестиции из Катара из-за проблем, которые они перенесут с собой. Недавно чемпионат мира по футболу в Катаре выявил многочисленные проблемы с правами человека, связанные с принимающей страной, что вызвало много споров.

И вдобавок ко всему команды вроде "Ньюкасла" за последние полтора года столкнулись с негативной реакцией после их поглощения консорциумом из Саудовской Аравии.

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