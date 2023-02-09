Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Владельцы "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры с инвесторами из Катара: что известно arrow

Владельцы "Манчестер Юнайтед" ведут переговоры с инвесторами из Катара: что известно

9 февраля 2023 19:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Владельцы Манчестер Юнайтед ведут переговоры с инвесторами из Катара
Qatar Sports Investments выкупит долю в легендарном клубе из АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Руководство английского клуба "Манчестер Юнайтед" ищет потенциальных инвесторов. Семья Глейзеров хочет избавиться от этого актива, и в ближайшее время это желание может исполниться. 

В приобретении части акций "красных дьяволов" заинтересован фонд Qatar Sports Investments, сообщил спортивный журналист Фабрицио Романо

Читайте также:

Владеющая "Манчестер Юнайтед" семья Глейзеров планирует избавиться от клуба в течении ближайших лет и не намерена больше развивать этот проект. Согласно информации Романо, в ближайшее время "красные дьяволы" могут получить огромные средства от катарских инвесторов. Сумма должна поступить на счета клуба до конца февраля. 

Манчестер Юнайтед

Детали будущей сделки 

Глейзеры хотят продать "Манчестер Юнайтед" за сумму около шести миллиардов фунтов стерлингов, однако катарские инвесторы пока заинтересованы только в миноритарную доле в клубе.

"Действительно существует конкретный интерес со стороны катарской группы. Это правда. Фонд из Катара изучает условия сделки по финансированию "Манчестер Юнайтед". Они общаются с семьей Глейзеров, с посредниками и юридическими лицами, которые позаботятся о процессе. Сделка близка к завершению", — рассказал Фабрицио Романо. 

Будет интересно посмотреть, сколько болельщиков "Юнайтед" поддержат потенциальные инвестиции из Катара из-за проблем, которые они перенесут с собой. Недавно чемпионат мира по футболу в Катаре выявил многочисленные проблемы с правами человека, связанные с принимающей страной, что вызвало много споров. 

И вдобавок ко всему команды вроде "Ньюкасла" за последние полтора года столкнулись с негативной реакцией после их поглощения консорциумом из Саудовской Аравии.

Напомним, защитник сборной Украины Александр Зинченко был признан "Футболистом января" в лондонском "Арсенале". 

А французский "Олимпик" в Марселе неожиданно обыграл "ПСЖ" в рамках 1/8 Кубка Франции. Победный гол в составе южной команды забил Руслан Малиновский

Тем временем откладывается возвращение в строй полузащитника сборной Украины Николая Шапаренко. Он до сих пор восстанавливается от последствий тяжелой травмы. 

Донецкий "Шахтер" подписал контракт с еще одним голкипером сборной Украины. К "горнякам" присоединился Дмитрий Ризнык

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

13:20 "Ваша карта заблокирована": полицейские Одесчины рассказывают, как не стать жертвой мошенников

13:17 Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

13:17 В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

13:00 Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

12:58 В результате обстрела Харькова ранены 8 человек

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:54 Подоляк на фоне массированного обстрела рф призвал Запад дать Украине ракеты большой дальности

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

12:42 В Украине завершилась масштабная воздушная тревога: последствия ракетной атаки рф

12:41 Ощадбанк снимает комиссию с неактивированных карт украинцев: детали

Новина з відео

12:48 HIMARS от LEGO: компания представила уникальную модель с украинским солдатом возле РСЗО

Новина з відео

12:45 Наступление на Одессу: Черное море станет для россиян мертвым, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Украине масштабная воздушная тревога: что известно о запуске ракет

Новина з відео

06:15 Алина Байкова оригинально унизила путина на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонные потребности, формула мира и членство в ЕС: Зеленский рассказал о деталях визита в Брюссель

Новина з відео

19:31 "За правильное дело": пропагандистка Симоньян призвала россиян умирать на фронте

Новина з відео

18:33 В КМВА показали последствия взрыва на территории бывшего завода

Новина з відео

18:05 "Некоторые города разрушены полностью": турецкий политолог рассказал, какая ситуация в стране после серии землетрясений

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 февраля: Тельцам — отвлечься от проблем, Стрельцам — время общения

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

08:00 Wordtune: искусственный интеллект, способный в разы упростить написание текстов на английском

Эксклюзив

19:28 Лондон на стороне Киева с первых дней войны: итоги исторического визита Зеленского в Великобританию

Эксклюзив

18:30 "Если не мы, то найдут гражданские": интервью с сапером о разминировании Киевской области

17:30 Псевдожурналисты возвращают "совок" в Мариуполь: обзор пропагандистского контента

Актуальное по теме

None 10 Февраль 12:46

"Ваша карта заблокирована": полицейские Одесчины рассказывают, как не стать жертвой мошенников

None 10 Февраль 13:18

Украина вернула тела еще 61 погибшего защитника

None 10 Февраль 13:16

В Украине второй раз за день объявляют масштабную воздушную тревогу: что происходит

None 10 Февраль 12:48

Россияне атаковали ряд энергетических объектов в нескольких областях: где самая сложная ситуация

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB