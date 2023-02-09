Власники Манчестер Юнайтед ведуть переговори з інвесторами з Катару

Qatar Sports Investments викупить частку у легендарному клубі з АПЛ

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" шукає потенційних інвесторів. Сім'я Глейзерів хоче позбутися цього активу, і найближчим часом це бажання може справдитися.

У придбанні частини акцій "червоних дияволів" зацікавлений фонд Qatar Sports Investments, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

Сім'я Глейзерів, яка володіє "Манчестер Юнайтед", планує позбутися клубу протягом найближчих років і не має наміру більше розвивати цей проєкт. За інформацією Романо, найближчим часом "червоні дияволи" можуть отримати величезні кошти від катарських інвесторів. Сума має надійти на рахунки клубу до кінця лютого.

Деталі майбутньої угоди

Глейзери хочуть продати "Манчестер Юнайтед" за суму близько шести мільярдів фунтів стерлінгів, проте катарські інвестори поки що зацікавлені лише в міноритарній долі в клубі.

"Справді існує конкретний інтерес з боку катарської групи. Це правда. Фонд з Катару вивчає умови операції з фінансування "Манчестер Юнайтед". Вони спілкуються з родиною Глейзерів, з посередниками та юридичними особами, які подбають про процес. Угода близька до завершення", — розповів Фабріціо Романо.

Цікаво буде подивитися, скільки вболівальників "Юнайтед" підтримають потенційні інвестиції з Катару через проблеми, які вони перенесуть із собою. Нещодавно чемпіонат світу з футболу в Катарі виявив численні проблеми з правами людини, пов'язані з країною, що приймає, що викликало багато суперечок.

До того ж команди на кшталт "Ньюкасла" за останні півтора року зіткнулися з негативною реакцією після їх поглинання консорціумом із Саудівської Аравії.

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