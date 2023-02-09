Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Власники "Манчестер Юнайтед" ведуть переговори з інвесторами з Катару: що відомо arrow

Власники "Манчестер Юнайтед" ведуть переговори з інвесторами з Катару: що відомо

9 лютого 2023 19:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Власники Манчестер Юнайтед ведуть переговори з інвесторами з Катару
Qatar Sports Investments викупить частку у легендарному клубі з АПЛ
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Керівництво англійського клубу "Манчестер Юнайтед" шукає потенційних інвесторів. Сім'я Глейзерів хоче позбутися цього активу, і найближчим часом це бажання може справдитися.

У придбанні частини акцій "червоних дияволів" зацікавлений фонд Qatar Sports Investments, повідомив спортивний журналіст Фабріціо Романо.

Читайте також:

Сім'я Глейзерів, яка володіє "Манчестер Юнайтед", планує позбутися клубу протягом найближчих років і не має наміру більше розвивати цей проєкт. За інформацією Романо, найближчим часом "червоні дияволи" можуть отримати величезні кошти від катарських інвесторів. Сума має надійти на рахунки клубу до кінця лютого.

Манчестер Юнайтед

Деталі майбутньої угоди

Глейзери хочуть продати "Манчестер Юнайтед" за суму близько шести мільярдів фунтів стерлінгів, проте катарські інвестори поки що зацікавлені лише в міноритарній долі в клубі.

"Справді існує конкретний інтерес з боку катарської групи. Це правда. Фонд з Катару вивчає умови операції з фінансування "Манчестер Юнайтед". Вони спілкуються з родиною Глейзерів, з посередниками та юридичними особами, які подбають про процес. Угода близька до завершення", — розповів Фабріціо Романо.

Цікаво буде подивитися, скільки вболівальників "Юнайтед" підтримають потенційні інвестиції з Катару через проблеми, які вони перенесуть із собою. Нещодавно чемпіонат світу з футболу в Катарі виявив численні проблеми з правами людини, пов'язані з країною, що приймає, що викликало багато суперечок.

До того ж команди на кшталт "Ньюкасла" за останні півтора року зіткнулися з негативною реакцією після їх поглинання консорціумом із Саудівської Аравії.

Нагадаємо, захисника збірної України Олександра Зінченка було визнано "Футболістом січня" в лондонському "Арсеналі".

А французький "Олімпік" у Марселі несподівано обіграв "ПСЖ" у рамках 1/8 Кубка Франції. Переможний гол у складі південної команди забив Руслан Маліновський.

Тим часом відкладається повернення до ладу півзахисника збірної України Миколи Шапаренка. Він досі відновлюється від наслідків тяжкої травми.

Донецький "Шахтар" підписав контракт із ще одним голкіпером збірної України. До "гірників" приєднався Дмитро Різник.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

14:00 Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

13:50 "Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

13:48 Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

13:45 "Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

13:41 В Україні через ракетну атаку рф затримуються 11 потягів: перелік сполучень та зміни графіку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:41 Посла росії у Кишиневі викликали до МЗС через проліт ракети рф над Молдовою

13:40 Український боксер отримав нового суперника: вийде на ринг не з тим, з ким планував

Ексклюзив

13:35 Експерт спрогнозував, як повторюватимуться ракетні атаки росіян

13:26 На Харківщині протягом дня не курсуватимуть 14 приміських поїздів

13:20 "Ваша картка заблокована": поліцейські Одещини розповідають, як не стати жертвою шахраїв

Новина з відео

12:48 HIMARS від LEGO: компанія презентувала унікальну модель з українським солдатом біля РСЗВ

Новина з відео

12:45 Наступ на Одесу: Чорне море стане для росіян мертвим, — Братчук

Новина з відео

08:47 В Україні масштабна повітряна тривога: що відомо про запуск ракет

Новина з відео

06:15 Аліна Байкова оригінально принизила путіна на відкритті Тижня моди в Нью-Йорку

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

20:46 Оборонні потреби, формула миру та членство в ЄС: Зеленський розповів деталі візиту до Брюсселя

Новина з відео

19:31 "За правильну справу": пропагандистка Симоньян закликала росіян помирати на фронті

Новина з відео

18:33 У КМВА показали наслідки вибуху на території колишнього заводу

Новина з відео

18:05 "Деякі міста зруйновані вщент": турецький політолог розповів, яка ситуація в країні після серії землетрусів

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 10 лютого: Тельцям — абстрагуватися від проблем, Стрільцям — час спілкування

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

08:00 Wordtune: штучний інтелект, що здатен в рази спростити написання текстів англійською

Ексклюзив

19:28 Лондон на боці Києва з перших днів війни: підсумки історичного візиту Зеленського до Великої Британії

Ексклюзив

18:30 "Якщо не ми, то знайдуть цивільні": інтерв'ю з сапером про розмінування Київщини

17:30 Псевдожурналісти повертають "совок" у Маріуполь: огляд пропагандистського контенту

Актуальне по темі

None 10 Лютий 13:46

Стало відомо, що впливає на частоту російських ракетних атак

None 10 Лютий 13:41

"Заборгували майже чотири мільйони": державі повернуто приміщення одеської філармонії

None 10 Лютий 13:51

Укрзалізниця призначила евакуаційний потяг до Львова

None 10 Лютий 13:44

"Визнають свою безпорадність": Осадча про зустріч з Міжнародним комітетом Червоного Хреста у Женеві

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB