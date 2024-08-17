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Волошин провел первую тренировку с основным составом Реала — что известно

17 августа 2024 18:09
Валерий Ковалевич - Редактор
Анчелотти пригласил на тренировку Реала юного украинского голкипера Волошина
Илья Волошин в сборной Украины. Фото: instagram.com/illia33_v/
Валерий Ковалевич - Редактор

Тренерский штаб мадридского "Реала" провел тренировку с участием футболистов молодежной команды "бланкос". С основой "королевского клуба" впервые работал молодой украинский вратарь Илья Волошин. 

Карло Анчелотти может привлечь несколько молодых игроков к официальным матчам, сообщает Marca

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Илья Волошин вместе с еще пятью игроками молодежной команды "Реала" работал на тренировке мадридцев вместе с главными звездами "бланкос". Молодой 17-летний голкипер получил опыт тренировки с Андреем Луниным и Тибо Куртуа. 

Илья Волошин
Илья Волошин в "Реале". Фото: instagram.com/illia33_v/

Что известно о Волошине 

Это была первая тренировка с основным составом "Реала" для воспитанника "Днепра-1". Юный футболист переехал в Испанию осенью 2022 года. Волошин сменил несколько клубов перед тем, как скауты из Мадрида заметили его в команде "Райо Махадаонда". 

"Королевский клуб" подписал украинца в январе 2024 года за 70 тысяч евро. Контракт Ильи Волошина с мадридским "Реалом" действует до лета 2026 года. 

Напомним, Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

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спорт футбол Сборная Украины по футболу Реал Мадрид Илья Волошин

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18:26 В Курской области бойцы ВСУ взяли в плен офицера — появилось видео

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