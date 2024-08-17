Анчелотті запросив на тренування Реала юного українського голкіпера Волошина

Волошин провів перше тренування з основним складом Реала — що відомо
Тренерський штаб мадридського "Реала" провів тренування за участю футболістів молодіжної команди "бланкос". З основою "королівського клубу" вперше працював молодий український воротар Ілля Волошин.
Карло Анчелотті може залучити декількох молодих гравців до офіційних матчів, повідомляє Marca.
Ілля Волошин разом із ще п'ятьма гравцями молодіжної команди "Реала" працював на тренуванні мадридців разом із головними зірками "бланкос". Молодий 17-річний голкіпер отримав досвід тренування з Андрієм Луніним та Тібо Куртуа.
Що відомо про Волошина
Це було перше тренування з основним складом "Реала" для вихованця "Дніпра-1". Юний футболіст переїхав до Іспанії восени 2022 року. Волошин змінив декілька клубів, перш ніж скаути з Мадрида помітили його в команді "Райо Махадаонда".
"Королівський клуб" підписав українця у січні 2024 року за 70 тисяч євро. Контракт Іллі Волошина із мадридським "Реалом" діє до літа 2026 року.
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