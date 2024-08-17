Анчелотті запросив на тренування Реала юного українського голкіпера Волошина

Ілля Волошин у збірній України. Фото: instagram.com/illia33_v/

Тренерський штаб мадридського "Реала" провів тренування за участю футболістів молодіжної команди "бланкос". З основою "королівського клубу" вперше працював молодий український воротар Ілля Волошин.

Карло Анчелотті може залучити декількох молодих гравців до офіційних матчів, повідомляє Marca.

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Ілля Волошин разом із ще п'ятьма гравцями молодіжної команди "Реала" працював на тренуванні мадридців разом із головними зірками "бланкос". Молодий 17-річний голкіпер отримав досвід тренування з Андрієм Луніним та Тібо Куртуа.

Ілля Волошин у "Реалі". Фото: instagram.com/illia33_v/

Що відомо про Волошина

Це було перше тренування з основним складом "Реала" для вихованця "Дніпра-1". Юний футболіст переїхав до Іспанії восени 2022 року. Волошин змінив декілька клубів, перш ніж скаути з Мадрида помітили його в команді "Райо Махадаонда".

"Королівський клуб" підписав українця у січні 2024 року за 70 тисяч євро. Контракт Іллі Волошина із мадридським "Реалом" діє до літа 2026 року.

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