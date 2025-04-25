Виктор Вальдес стал главным тренером испанского клуба Реал Авила

Виктор Вальдес. Фото: x.com/libertaddigital

Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес играл за легендарную команду вместе с Лионелем Месси, Хави Эрнандесом, Андреасом Иньестой и другими топовыми звездами. Однако, после того, как он ушел из клуба, то его имя перестало быть на слуху.

Как стало известно, Вальдес стал главным тренером испанского клуба "Реал Авила", о чем новый работодатель сообщил в соцсетях.

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Вальдес будет работать в четвертом дивизионе

"Реал Авила" из четвертого дивизиона Испании назначил Вальдеса главным тренером первой команды. Контракт с 43-летним специалистом рассчитан до конца сезона 2025/26.

"Реал Авила" сейчас занимает четвертое место в своей группе и хочет повыситься в классе.

В "Реале Авила" рассчитывают, что опыт и харизма Вальдеса помогут им достичь новых высот.

Виктор завершил карьеру игрока летом 2017 года после того, как играл за "Барселону", "Мидлсбро" и "Стандард".

За "Барселону" Вальдес провел 536 матчей за 12 лет в первой команде, и сейчас является восьмым по количеству проведенных матчей в истории клуба.

Вальдес с "Барселоной" шесть раз выигрывал чемпионат Испании, три Лиги чемпионов и два клубных чемпионата мира.

Вальдес работал тренером с юношескими командами "Мораталаса", "Барселоны" и "Орты".

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