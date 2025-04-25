Віктор Вальдес став головним тренером іспанського клубу Реал Авіла

Віктор Вальдес. Фото: x.com/libertaddigital

Колишній воротар "Барселони" Віктор Вальдес грав за легендарну команду поряд з Ліонелем Мессі, Хаві Ернандесом, Андреасом Іньєстою та іншими топовими зірками. Однак, після того, як він пішов з клубу, то його ім'я перестало бути на слуху.

Як стало відомо, Вальдес став головним тренером іспанського клубу "Реал Авіла", про що новий роботодавець повідомив у соцмережах.

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Вальдес працюватиме у четвертому дивізіоні

"Реал Авіла" з четвертого дивізіону Іспанії призначив Вальдеса головним тренером першої команди. Контракт із 43-річним фахівцем розрахований до кінця сезону 2025/26.

"Реал Авіла" наразі посідає четверте місце у своїй групі та хоче підвищитись в класі.

В "Реалі Авіла" розраховують, що досвід і харизма Вальдеса допоможуть їм досягти нових висот.

Віктор завершив кар’єру гравця влітку 2017 року після того, як грав за "Барселону", "Мідлсбро" та "Стандард".

За "Барселону" Вальдес провів 536 матчів за 12 років в першій команді, й наразі є восьмим за кількістю проведених матчів в історії клубу.

Вальдес з "Барселоною" шість разів вигравав чемпіонат Іспанії, три Ліги чемпіонів і два клубні чемпіонати світу.

Вальдес працював тренером з юнацькими командами "Мораталаса", "Барселони" та "Орти".

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