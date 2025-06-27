Украинец Левшин приблизился к НХЛ — его пригласил Ванкувер

Вратарь сборной Украины может получить шанс в НХЛ
В НХЛ может появиться первый за долгое время хоккеист. Такой шанс может получить 18-летний вратарь сборной Украины Александр Левшин.
Украинец получил приглашение в тренировочный лагерь молодых игроков и проспектов клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщил журналист Марк Диввер в соцсети X.
Украинец в НХЛ
В Левшине "Ванкувер" увидел таланта, которого хотят привлечь в свою орбиту. Его будут приглашать на сборы и будут следить за ним в NCAA.
"Кларксон обязался пригласить Александра Левшина в лагерь развития "Ванкувера" 18-летнего вратаря из Украины, который показал 93,5% отраженных бросков и рекорд 23-10-2 за "Торонто Пэтриотс" в прошлом сезоне OJHL", — написал Диввер.
Левшин стал настоящей сенсацией, дебютировав весной 2025 года за национальную сборную Украины. В свои 18 он установил рекорд как самый молодой вратарь в истории команды.
Прошлый сезон Александр провел в составе "Торонто Пэтриотс" в юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL), а следующий сезон проведет в NCAA за Университет Кларксона.
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