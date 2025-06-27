Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вратарь сборной Украины может получить шанс в НХЛ

Вратарь сборной Украины может получить шанс в НХЛ

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 21:36
Украинец Левшин приблизился к НХЛ — его пригласил Ванкувер
Александр Левшин. Фото: ФХУ
Ключові моменти Украинец в НХЛ

В НХЛ может появиться первый за долгое время хоккеист. Такой шанс может получить 18-летний вратарь сборной Украины Александр Левшин.

Украинец получил приглашение в тренировочный лагерь молодых игроков и проспектов клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщил журналист Марк Диввер в соцсети X.

Реклама
Читайте также:
Александр Левшин
Александр Левшин. Фото: ФХУ

Украинец в НХЛ

В Левшине "Ванкувер" увидел таланта, которого хотят привлечь в свою орбиту. Его будут приглашать на сборы и будут следить за ним в NCAA.

"Кларксон обязался пригласить Александра Левшина в лагерь развития "Ванкувера" 18-летнего вратаря из Украины, который показал 93,5% отраженных бросков и рекорд 23-10-2 за "Торонто Пэтриотс" в прошлом сезоне OJHL", — написал Диввер.

Левшин стал настоящей сенсацией, дебютировав весной 2025 года за национальную сборную Украины. В свои 18 он установил рекорд как самый молодой вратарь в истории команды.

Прошлый сезон Александр провел в составе "Торонто Пэтриотс" в юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL), а следующий сезон проведет в NCAA за Университет Кларксона.

Напомним, лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко и дочь легенды клуба поженились.

"Динамо" отказалось подписывать опытного футболиста, который был одним из лучших в прошлом сезоне.

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо назвал ключевые аспекты будущей игры.

Александр Поворознюк рассказал, почему Петр Порошенко не присутствует в украинском футболе.

США НХЛ Хоккей Сборная Украины по хоккею Александр Левшин
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации