Украинец Левшин приблизился к НХЛ — его пригласил Ванкувер

Александр Левшин. Фото: ФХУ

В НХЛ может появиться первый за долгое время хоккеист. Такой шанс может получить 18-летний вратарь сборной Украины Александр Левшин.

Украинец получил приглашение в тренировочный лагерь молодых игроков и проспектов клуба НХЛ "Ванкувер Кэнакс". Об этом сообщил журналист Марк Диввер в соцсети X.

Реклама

Читайте также:

Александр Левшин. Фото: ФХУ

Украинец в НХЛ

В Левшине "Ванкувер" увидел таланта, которого хотят привлечь в свою орбиту. Его будут приглашать на сборы и будут следить за ним в NCAA.

"Кларксон обязался пригласить Александра Левшина в лагерь развития "Ванкувера" 18-летнего вратаря из Украины, который показал 93,5% отраженных бросков и рекорд 23-10-2 за "Торонто Пэтриотс" в прошлом сезоне OJHL", — написал Диввер.

Левшин стал настоящей сенсацией, дебютировав весной 2025 года за национальную сборную Украины. В свои 18 он установил рекорд как самый молодой вратарь в истории команды.

Прошлый сезон Александр провел в составе "Торонто Пэтриотс" в юниорской хоккейной лиге Онтарио (OJHL), а следующий сезон проведет в NCAA за Университет Кларксона.

Напомним, лидер киевского "Динамо" Николай Шапаренко и дочь легенды клуба поженились.

"Динамо" отказалось подписывать опытного футболиста, который был одним из лучших в прошлом сезоне.

Новый главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо назвал ключевые аспекты будущей игры.

Александр Поворознюк рассказал, почему Петр Порошенко не присутствует в украинском футболе.