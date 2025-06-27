Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрСмакКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Воротар збірної України може отримати шанс в НХЛ

Воротар збірної України може отримати шанс в НХЛ

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 21:36
Воротаря збірної України запросили до Канади
Олександр Левшин. Фото: ФХУ
Ключові моменти Українець в НХЛ

В НХЛ може з'явитися перший за довгий час хокеїст. Такий шанс може отримати 18-річний воротар збірної України Олександр Левшин.

Українець отримав запрошення до тренувального табору молодих гравців та проспектів клубу НХЛ "Ванкувер Кенакс". Про це повідомив журналіст Марк Діввер в соцмережі X.

Реклама
Читайте також:
Александр Левшин
Олександр Левшин. Фото: ФХУ

Українець в НХЛ

У Левшині "Ванкувер" побачив таланта, якого хочуть залучити в свою орбіту. Його будуть запрошувати в табори та слідкуватимуть за ним в NCAA.

"Кларксон зобов'язався запросити Олександра Левшина до табору розвитку "Ванкувера" 18-річного воротаря з України, який показав 93,5% відбитих кидків та рекорд 23-10-2 за "Торонто Петріотс" у минулому сезоні OJHL", — написав Діввер.

Левшин став справжньою сенсацією, дебютувавши навесні 2025 року за національну збірну України. У свої 18 він встановив рекорд як наймолодший воротар в історії команди.

Минулий сезон Олександр провів у складі "Торонто Петріотс" у юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL), а наступний сезон проведе у NCAA за Університет Кларксона.

Нагадаємо, лідер київського "Динамо" Микола Шапаренко та донька легенди клубу одружилися.

"Динамо" відмовилося підписувати досвідченого футболіста, який був одним з кращих минулого сезону.

Новий головний тренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо назвав ключові аспекти майбутньої гри.

Олександр Поворознюк розповів, чому Петро Порошенко не присутній в українському футболі.

США НХЛ Хокей Збірна України з хокею Олександр Левшин
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації