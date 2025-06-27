Воротаря збірної України запросили до Канади

Воротар збірної України може отримати шанс в НХЛ
В НХЛ може з'явитися перший за довгий час хокеїст. Такий шанс може отримати 18-річний воротар збірної України Олександр Левшин.
Українець отримав запрошення до тренувального табору молодих гравців та проспектів клубу НХЛ "Ванкувер Кенакс". Про це повідомив журналіст Марк Діввер в соцмережі X.
Українець в НХЛ
У Левшині "Ванкувер" побачив таланта, якого хочуть залучити в свою орбіту. Його будуть запрошувати в табори та слідкуватимуть за ним в NCAA.
"Кларксон зобов'язався запросити Олександра Левшина до табору розвитку "Ванкувера" 18-річного воротаря з України, який показав 93,5% відбитих кидків та рекорд 23-10-2 за "Торонто Петріотс" у минулому сезоні OJHL", — написав Діввер.
Левшин став справжньою сенсацією, дебютувавши навесні 2025 року за національну збірну України. У свої 18 він встановив рекорд як наймолодший воротар в історії команди.
Минулий сезон Олександр провів у складі "Торонто Петріотс" у юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL), а наступний сезон проведе у NCAA за Університет Кларксона.
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