Воротаря збірної України запросили до Канади

Олександр Левшин. Фото: ФХУ

В НХЛ може з'явитися перший за довгий час хокеїст. Такий шанс може отримати 18-річний воротар збірної України Олександр Левшин.

Українець отримав запрошення до тренувального табору молодих гравців та проспектів клубу НХЛ "Ванкувер Кенакс". Про це повідомив журналіст Марк Діввер в соцмережі X.

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У Левшині "Ванкувер" побачив таланта, якого хочуть залучити в свою орбіту. Його будуть запрошувати в табори та слідкуватимуть за ним в NCAA.

"Кларксон зобов'язався запросити Олександра Левшина до табору розвитку "Ванкувера" 18-річного воротаря з України, який показав 93,5% відбитих кидків та рекорд 23-10-2 за "Торонто Петріотс" у минулому сезоні OJHL", — написав Діввер.

Левшин став справжньою сенсацією, дебютувавши навесні 2025 року за національну збірну України. У свої 18 він встановив рекорд як наймолодший воротар в історії команди.

Минулий сезон Олександр провів у складі "Торонто Петріотс" у юніорській хокейній лізі Онтаріо (OJHL), а наступний сезон проведе у NCAA за Університет Кларксона.

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