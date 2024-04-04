Ворскла вышла в финал Кубка Украины благодаря голу Мякушко

Борьба на втором этаже. Фото: Полесье

Полтавская "Ворскла" победила в полуфинале Кубка Украины "Полесье" и сыграет в решающем матче с "Шахтером", как и 15 лет назад, когда полтавчане выиграли трофей. Единственный мяч житомирцам забил Мякушко, игру останавливали на 80-й минуте из-за тревоги, а затем хозяева еще и не забили пенальти.

Подробности матча читайте в материале Новини.LIVE.

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Открыть счет гостям удалось в конце первого тайма. Классная атака закончилась сбросом грудью от Степанюка на Мякушко. Сергей не раздумывая первым касанием пробил по воротам Бойко. Денис получил мяч кончиками пальцев, но не смог парировать удар.

Во втором тайме больше преимущества владели хозяева поля, которые нужно было отыгрываться в счете. Однако ворскляне очень грамотно действовали в обороне и еще и в середине 45-минутки во второй раз забили. Но теперь уже из офсайда. Поэтому гол не был засчитан.

Тревога и нереализованный пенальти

На 80-й минуте поединок приостановили из-за воздушной тревоги. После вынужденного перерыва судья назначил 11-метровый. Будковский сам заработал пенальти и решил пробить. Но вратарь Исенко доказал, что он является мастером 11-метровых и потянул удар форварда "волков".

В итоге "Ворскла" вышла в финал, где сыграет с "Шахтером", как в сезоне 2008/2009, когда полтавчане стали победителями розыгрыша. Финальная игра пройдет 15 мая.

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