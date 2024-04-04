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Ворскла вийшла у фінал Кубка України завдяки голу Мякушка

4 квітня 2024 21:27
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Ворскла вийшла у фінал Кубка України завдяки голу Мякушка
Боротьба на другому поверсі. Фото: Полісся
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Полтавська "Ворскла" перемогла у півфіналі Кубка України "Полісся" та зіграє у вирішальному матчі з "Шахтарем", як і 15 років тому, коли полтавці виграли трофей. Єдиний м’яч житомирцям забив Мякушко, гру зупиняли на 80-й хвилині через тривогу, а потім господарі ще й не забили пенальті.

Подробиці матчу читайте в матеріалі Новини.LIVE.

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Відкрити рахунок гостям вдалося наприкінці першого тайму. Класна атака закінчилася скиданням грудьми від Степанюка на Мякушка. Сергій не роздумуючи першим торканням пробив по воротах Бойка. Денис дістав м'яч кінчиками пальців, але не зміг парирувати удар. 

У другому таймі більше перевагою володіли господарі поля, яким потрібно було відіграватись у рахунку. Однак ворскляни дуже грамотно діяли в обороні та ще й у середині 45-хвилинки вдруге забили. Але тепер уже з офсайду. Тому гол не було зараховано.

Тривога та нереалізований пенальті

На 80-й хвилині поєдинок призупинили через повітряну тривогу. Після вимушеної перерви суддя призначив 11-метровий. Будковський сам заробив пенальті і сам вирішив пробити. Але воротар Ісенко довів, що він є майстром 11-метрових та потягнув удар форварда "вовків".

У підсумку "Ворскла" вийшла у фінал, де зіграє з "Шахтарем", як в сезоні 2008/2009, коли полтавці стали переможцями розіграшу. Фінальна гра пройде 15 травня.

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ФК Шахтар
Ворскла
Полісся
Кубок України

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