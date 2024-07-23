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Ворскла лишится стадиона в Полтаве — что известно

23 июля 2024 10:32
Валерий Ковалевич - Редактор
Ворскла хочет заменить свой стадион современной ареной
Футболисты "Ворсклы" на тренировке. Фото: instagram.com/fcvp.official/
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинский футбольный клуб "Ворскла" будет вынужден некоторое время выступать не на своем стадионе. Арену в Полтаве снесут в рамках реконструкции. 

На месте стадиона построят новый спортивный комплекс, сообщает "Полтавщина". 

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Президент "Ворсклы" Роман Черняк поделился амбициозными планами по реконструкции арены в Полтаве. Через несколько лет футболисты "Ворсклы" смогут выступать на новом, современном стадионе. 

Стадион в Полтаве
Стадион в Полтаве. Фото: wikipedia

Что будет с ареной в Полтаве 

Руководство "Ворсклы" собирается снести стадион в Полтаве. На его место будет построен новый спортивный комплекс, который будет вмещать 8 500 зрителей. Таким образом он будет заполнен болельщиками почти на каждом матче команды, тогда как сейчас некоторые трибуны арены часто остаются пустыми. К тому же любителям футбола будет комфортно на новом стадионе. 

Ворскла
Футболисты "Ворсклы" на стадионе в Полтаве. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Если "Ворскла" получит одобрение местные властей, строительство нового стадиона будет начато после завершения войны. 

Нынешний стадион "Ворсклы" имени Алексея Бутовского был открыт еще в 1950-х годах. С того времени он пережил несколько реконструкций. Сейчас арена вмещает 24 795 зрителей.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" в итальянский гранд — когда произойдет трансфер. 

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