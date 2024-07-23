Ворскла хочет заменить свой стадион современной ареной

Ворскла лишится стадиона в Полтаве — что известно
Украинский футбольный клуб "Ворскла" будет вынужден некоторое время выступать не на своем стадионе. Арену в Полтаве снесут в рамках реконструкции.
На месте стадиона построят новый спортивный комплекс, сообщает "Полтавщина".
Президент "Ворсклы" Роман Черняк поделился амбициозными планами по реконструкции арены в Полтаве. Через несколько лет футболисты "Ворсклы" смогут выступать на новом, современном стадионе.
Что будет с ареной в Полтаве
Руководство "Ворсклы" собирается снести стадион в Полтаве. На его место будет построен новый спортивный комплекс, который будет вмещать 8 500 зрителей. Таким образом он будет заполнен болельщиками почти на каждом матче команды, тогда как сейчас некоторые трибуны арены часто остаются пустыми. К тому же любителям футбола будет комфортно на новом стадионе.
Если "Ворскла" получит одобрение местные властей, строительство нового стадиона будет начато после завершения войны.
Нынешний стадион "Ворсклы" имени Алексея Бутовского был открыт еще в 1950-х годах. С того времени он пережил несколько реконструкций. Сейчас арена вмещает 24 795 зрителей.
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