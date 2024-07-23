Ворскла хоче замінити свій стадіон на сучасну арену

Футболісти "Ворскли" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Український футбольний клуб "Ворскла" буде змушений деякий час виступати не на своєму стадіоні. Арену у Полтаві знесуть у рамках реконструкції.

На місці стадіону збудують новий спортивний комплекс, повідомляє "Полтавщина".

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Президент "Ворскли" Роман Черняк поділився амбітними планами щодо реконструкції арени у Полтаві. За декілька років футболісти "Ворскли" зможуть виступати на новому, сучасному стадіоні.

Стадіон у Полтаві. Фото: wikipedia

Що буде з ареною у Полтаві

Керівництво "Ворскли" має намір знести стадіон у Полтаві. На його місце буде збудовано новий спортивний комплекс, який вміщатиме 8500 глядачів. Таким чином його буде заповнено вболівальниками майже на кожному матчі команди, тоді як зараз деякі трибуни арени часто залишаються порожніми. До того ж шанувальникам футболу буде комфортно на новому стадіоні.

Футболісти "Ворскли" на стадіоні у Полтаві. Фото: instagram.com/fcvp.official/

Якщо "Ворскла" отримає схвалення місцевої влади, будівництво нового стадіону буде розпочато після завершення війни.

Нинішній стадіон "Ворскли" імені Олексія Бутовського було відкрито ще у 1950-х роках. З того часу він пережив кілька реконструкцій. Наразі арена вміщує 24 795 глядачів.

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