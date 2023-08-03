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"Ворскла" снова вылетела в квалификации Лиги конференций

3 августа 2023 22:11
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Агабекян Карен
редактор
"Ворскла" снова вылетела в квалификации Лиги конференций
Команда перед первым матчем "Дилой". Фото: "Ворскла"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Грузии в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций полтавская "Ворскла" сыграла с грузинской "Дилой". Украинцы снова покинули еврокубки.

В матче победу одержала "Дила" со счетом 3:1, и по итогам двух матчей 4:3, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Лига конференций. Квалификация. 2-й раунд

"Дила" — "Ворскла" — 3:1

Голы: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 - Степанюк, 74

"Дила": Кучеренко — Читеишвили, Дзоценидзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Виктор, Сантос, Парулава (Сардалишвили, 62) — Гомисс (Кухианидзе, 76), Ковталюк, Гейл.

"Ворскла": Исенко — Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Сантана, Крупский (Нестеренко, 56) — Фелипе (Бацула, 35), Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко (Челядин, 73), Степанюк.

Предупреждения: Павлюк, Сантана

"Ворскла" очень плохо провела первый тайм. Команда не создавала моменты. Поэтому пропущенный на 44-й минуте мяч не выглядел странным. Исенко неудачно сыграл на границе штрафного кулаками, после чего Сантос попал в крестовину, а Парулава добил в ворота.

Во втором тайме "Ворскла" играла активнее, но на 71-й минуте Ковталюк получил пас из глубины левого фланга, после чего пробил голкипера — 2:1.

Грузины очень радовались второму году и не заметили, как пропустили. На 74-й минуте Бацула прострелил с левого фланга до предела штрафной, где Нестеренко продолжил мяч за спину, а Степанюк пробил мимо вратаря.

Несмотря на усилия "Ворсклы", "Дила" забила третий гол. На 86-й минуте Гейл воспользовался ошибкой защитников и во время выхода на ворота пробил мимо Исенко — 3:1.

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