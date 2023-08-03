"Ворскла" знову вилетіла в кваліфікації Ліги конференцій

Команда перед першим матчем з "Ділою". Фото: "Ворскла"

В Грузії в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграла з грузинською "Ділою". Українці знову залишили єврокубки.

У матчі перемогу здобула "Діла" з рахунком 3:1, та за підсумками двох матчів 4:3, повідомив портал Новини.LIVE.

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Огляд матчу

Ліга конференцій. Кваліфікація. 2-й раунд

"Діла" — "Ворскла" 3:1

Голи: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 — Степанюк, 74

"Діла": Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор, Сантос, Парулава (Сардалішвілі, 62) — Гоміс (Кухіанідзе, 76), Ковталюк, Гейл.

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Чеснаков (Хрипчук, 73), Сантана, Крупський (Нестеренко, 56) — Феліпе (Бацула, 35), Павлюк, Скляр, Кане — Юрченко (Челядін, 73), Степанюк.

Попередження: Павлюк, Сантана

"Ворскла" дуже погано провела перший тайм. Команда не створювала моментів. Тому пропущений на 44-й хвилині м’яч не виглядав чимось дивним. Ісенко невдало зіграв на межі штрафного кулаками, після чого Сантос влучив у хрестовину, а Парулава добив у ворота.

У другому таймі "Ворскла" грала активніше, але на 71-й хвилині Ковталюк отримав пас із глибини лівого флангу, після чого пробив голкіпера — 2:1.

Грузини дуже раділи другому голу й не помітили, як пропустили. На 74-й хвилині Бацула прострілив із лівого флангу до межі штрафного, де Нестеренко продовжив собі м’яч за спину, а Степанюк пробив повз воротаря.

Попри зусилля "Ворскли" "Діла" забила третій гол. На 86-й хвилині Гейл скористався помилкою захисників та під час виходу на ворота пробив повз Ісенка — 3:1.

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