Где смотреть восьмой день Олимпиады-2024 и кто будет бороться за медали

Восьмой день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены со всего мира сегодня
В субботу 3 августа состоится восьмой день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены со всего мира сразятся в 26 видах спорта. Украинцы сразятся за медали в легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтовании и велоспорте.
Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.
Когда и где смотреть выступления наших спортсменов на Олимпиаде-2024
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Медальные соревнования 3 августа
Программа восьмого дня Олимпиады начнется по стрельбе из пистолета, а завершится серфингом. Больше всего наград разыграют в академической гребле. Также пройдут финалы в женских соревнованиях в настольном теннисе и большом теннисе, а вечер финал по плаванию.
Расписание соревнований:
- стрельба из пистолета, 25 м, женщины, 10:30
- конный спорт, командный гран-при по выездке, 11:00
- академическая гребли, одиночки, женщины, 11:18
- академическая гребли, одиночки, мужчины, 11:30
- академическая гребли, восьмерки, женщины, 11:50
- шоссейный велоспорт, мужчины, 12:00
- академическая гребли, восьмерки, мужчины, 12:10
- теннис, женщины, 13:00
- парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 13:13
- парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 13:33
- настольный теннис, женщины, 15:30
- стрельба из лука, женщины, 15:46
- спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины, 16:30
- стендовая стрельба, мужчины, 16:30
- теннис, женщины, 16:30
- дзюдо, смешанные команды, 17:00
- настольный теннис, парный разряд, женщины, 17:10
- спортивная гимнастика, опорный скачок, женщины, 17:20
- спортивная гимнастика, лошадь, мужчины, 18:16
- толкание ядра, мужчины, 20:35
- фехтование, сабля, женские команды, 21:00
- тройной скачок, женщины, 21:20
- плавание, баттерфляй, 100 м, мужчины, 21:30
- атлетика, эстафета 4x400 м, смешанные команды, 21:55
- плавание, комплексный стиль, 200м, женщины, 22:08
- бег, 100 м, женщины, 22:20
- плавание, свободный стиль, 800 м, женщины, 22:28
- декатлон, 1500 м, мужчины, 22:45
- плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, 22:58
- серфинг, мужчины, 23:00
В этот день в соревнованиях примут участие 11 украинских спортсменов: среди них женская сборная Украины по фехтованию на саблях, в частности Ольга Харлан, которая принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2024. В финале выступят гимнасты Олег Верняев и Илья Ковтун, а также прыгунья Марина Бех-Романчук.
За медали сразятся 8 украинцев: Анатолий Будяк (велоспорт), Илья Ковтун, Олег Верняев (спортивная гимнастика), Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова (фехтование), Марина Бех-Романчук (тройной скачок).
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