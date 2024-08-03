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Восьмой день Олимпиады-2024 — за какие медали сразятся спортсмены со всего мира сегодня

3 августа 2024 08:51
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Где смотреть восьмой день Олимпиады-2024 и кто будет бороться за медали
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В субботу 3 августа состоится восьмой день Олимпийских игр в Париже. Спортсмены со всего мира сразятся в 26 видах спорта. Украинцы сразятся за медали в легкой атлетике, спортивной гимнастике, фехтовании и велоспорте.

Об этом говорится на сайте Олимпийских игр.

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Чтобы поддержать нашу сборную и посмотреть выступления участников соревнований, достаточно открыть сайт Суспільне Спорт, на котором будут вживую транслироваться все олимпийские события и соревнования.

Медальные соревнования 3 августа

Программа восьмого дня Олимпиады начнется по стрельбе из пистолета, а завершится серфингом. Больше всего наград разыграют в академической гребле. Также пройдут финалы в женских соревнованиях в настольном теннисе и большом теннисе, а вечер финал по плаванию.

Расписание соревнований:

  • стрельба из пистолета, 25 м, женщины, 10:30
  • конный спорт, командный гран-при по выездке, 11:00
  • академическая гребли, одиночки, женщины, 11:18
  • академическая гребли, одиночки, мужчины, 11:30
  • академическая гребли, восьмерки, женщины, 11:50
  • шоссейный велоспорт, мужчины, 12:00
  • академическая гребли, восьмерки, мужчины, 12:10
  • теннис, женщины, 13:00
  • парусный спорт, виндсерфинг, женщины, 13:13
  • парусный спорт, виндсерфинг, мужчины, 13:33
  • настольный теннис, женщины, 15:30
  • стрельба из лука, женщины, 15:46
  • спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины, 16:30
  • стендовая стрельба, мужчины, 16:30
  • теннис, женщины, 16:30
  • дзюдо, смешанные команды, 17:00
  • настольный теннис, парный разряд, женщины, 17:10
  • спортивная гимнастика, опорный скачок, женщины, 17:20
  • спортивная гимнастика, лошадь, мужчины, 18:16
  • толкание ядра, мужчины, 20:35
  • фехтование, сабля, женские команды, 21:00
  • тройной скачок, женщины, 21:20
  • плавание, баттерфляй, 100 м, мужчины, 21:30
  • атлетика, эстафета 4x400 м, смешанные команды, 21:55
  • плавание, комплексный стиль, 200м, женщины, 22:08
  • бег, 100 м, женщины, 22:20
  • плавание, свободный стиль, 800 м, женщины, 22:28
  • декатлон, 1500 м, мужчины, 22:45
  • плавание, комплексный стиль, эстафета 4x100 м, 22:58
  • серфинг, мужчины, 23:00

В этот день в соревнованиях примут участие 11 украинских спортсменов: среди них женская сборная Украины по фехтованию на саблях, в частности Ольга Харлан, которая принесла Украине первую медаль на Олимпиаде-2024. В финале выступят гимнасты Олег Верняев и Илья Ковтун, а также прыгунья Марина Бех-Романчук.

За медали сразятся 8 украинцев: Анатолий Будяк (велоспорт), Илья Ковтун, Олег Верняев (спортивная гимнастика), Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая, Юлия Бакастова (фехтование), Марина Бех-Романчук (тройной скачок).

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