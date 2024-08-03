Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Восьмий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени з усього світу сьогодні arrow

Восьмий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени з усього світу сьогодні

3 серпня 2024 08:51
Чекарьова Марія - редактор
Де дивитися восьмий день Олімпіади-2024 та хто змагатиметься за медалі
Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan
Чекарьова Марія - редактор

У суботу, 3 серпня, відбудеться восьмий день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени з усього світу змагатимуться у 26 видах спорту. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

Читайте також:

Коли й де дивитися виступи наших спортсменів на Олімпіаді-2024

Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.

Медальні змагання 3 серпня

Програма восьмого дня Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Також пройдуть фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі, а вечір фінал

  • стрільба з пістолета, 25 м, жінки, 10:30
  • кінний спорт, командний гран-прі з виїздки, 11:00
  • академічне веслування, одиночки, жінки, 11:18
  • академічне веслування, одиночки, чоловіки, 11:30
  • академічне веслування, вісімки, жінки, 11:50
  • шосейний велоспорт, чоловіки, 12:00
  • академічне веслування, вісімки, чоловіки, 12:10
  • теніс, жінки, 13:00
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 13:13
  • вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 13:33
  • настільний теніс, жінки, 15:30
  • стрільба з лука, жінки, 15:46
  • спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки, 16:30
  • стендова стрільба, чоловіки, 16:30
  • теніс, жінки, 16:30
  • дзюдо, змішані команди, 17:00
  • настільний теніс, парний розряд, жінки, 17:10
  • спортивна гімнастика, опорний стрибок, жінки, 17:20
  • спортивна гімнастика, кінь, чоловіки, 18:16
  • штовхання ядра, чоловіки, 20:35
  • фехтування, шабля, жіночі команди, 21:00
  • потрійний стрибок, жінки, 21:20
  • плавання, батерфляй, 100 м, чоловіки, 21:30
  • атлетика, естафета 4x400 м, змішані команди, 21:55
  • плавання, комплексний стиль, 200 м, жінки, 22:08
  • біг, 100 м, жінки, 22:20
  • плавання, вільний стиль, 800 м, жінки, 22:28
  • декатлон, 1500 м, чоловіки, 22:45
  • плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, 22:58
  • серфінг, чоловіки, 23:00

Цього дня участь у змаганнях візьмуть 11 українських спортсменів: серед них жіноча збірна України з фехтування на шаблях, зокрема Ольга Харлан, яка принесла Україні першу медаль на Олімпіаді-2024. У фіналі виступлять гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун, а також стрибунка Марина Бех-Романчук.

За медалі змагатимуться 8 українців: Анатолій Будяк (велоспорт), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова (фехтування), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок).

Нагадаємо, "Евертон" вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця. 

Зінченко залишає "Арсенал" — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги. 

Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі. 

Танець української тенісистки Костюк на Олімпіаді завірусився в мережі — відео. 

Усик критично висловився про виліт "Полісся" з єврокубків — що сказав боксер.

спорт медалі Змагання Олімпіада-2024 спортсмени

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:17 Атака на Одещину — росіяни вночі запустили по регіону ракети та дрони

09:14 В Укренерго заявили, що працюють над збільшенням постачання електрики з Польщі

08:52 Пентагон посилює свою присутність на Близькому Сході — яка причина

08:51 Воїни ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки — новий звіт Генштабу

08:51 Восьмий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени з усього світу сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:40 Українці в фіналі Олімпіади-2024 — де дивитися трансляцію ігор

Новина з відео

08:30 Новій категорії українців збираються надати відстрочку — кого торкнуться зміни

08:29 У Бєлгородській області безпілотники атакували нафтобазу — сталася пожежа

08:28 Росіяни атакували Україну дронами та ракетами — Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

08:12 Олімпіада-2024, день восьмий — розклад українців, які є фаворитами у боротьбі за чотири медалі

09:17 Атака на Одещину — росіяни вночі запустили по регіону ракети та дрони

09:14 В Укренерго заявили, що працюють над збільшенням постачання електрики з Польщі

08:52 Пентагон посилює свою присутність на Близькому Сході — яка причина

08:51 Воїни ЗСУ ліквідували понад тисячу росіян та десятки одиниць техніки — новий звіт Генштабу

08:51 Восьмий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени з усього світу сьогодні

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

08:40 Українці в фіналі Олімпіади-2024 — де дивитися трансляцію ігор

Новина з відео

08:30 Новій категорії українців збираються надати відстрочку — кого торкнуться зміни

08:29 У Бєлгородській області безпілотники атакували нафтобазу — сталася пожежа

08:28 Росіяни атакували Україну дронами та ракетами — Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

08:12 Олімпіада-2024, день восьмий — розклад українців, які є фаворитами у боротьбі за чотири медалі

Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Новина з відео

05:35 Ухилянтам почали блокувати рахунки — чи можна оскаржити та чому деякі штрафи від ТЦК є незаконними

31 липня 2024

18:03 ШІ в одеських школах вже з цього року — як це працює

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці липня

30 липня 2024

19:19 Без Пушкінської, бульвару Жванецького та площі Толбухіна — думки одеситів про нововведення

18:37 Вбивство Ірини Фаріон — в Одесі назвали причетних

06:40 В Україні продовжують зростати ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у липні

06:30 В Україні значно зросли ціни на пшеницю — скільки коштує тонна зерна у липні

Text

23:46 Дунда хоче пояснень від Мін'юсту щодо премії ексначальнику колонії, де катували ув'язнених

Text

18:44 Скільки триватиме війна — військовий звернув увагу на нюанс, як маніпулюють українцями

Text

18:09 Масові звільнення в уряді та різке підвищення тарифів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:51 На Лиманському напрямку росіяни шукають точку для прориву — військовий поділився деталями

Text

12:56 Нові подробиці вбивства Фаріон та підготовка США до війни — ефір День.LIVE

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

12:22 Доктор економічних наук Длігач назвав реформи, які дозволять поповнити держбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко пояснив, що потрібно для ефективного використання винищувачів F-16

Text

08:00 Переломний момент у війні з F-16 та доповідь Сирського про ситуацію на фронті — ефір Ранок.LIVE

1 серпня 2024
Text

18:03 Військовий пояснив, як ЗСУ зможуть використовувати винищувачі F-16

Text

17:50 Винищувачі F-16 в Україні та новий наступ Росії — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі