Де дивитися восьмий день Олімпіади-2024 та хто змагатиметься за медалі

Ольга Харлан. Фото: instagram.com/olgakharlan

У суботу, 3 серпня, відбудеться восьмий день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени з усього світу змагатимуться у 26 видах спорту. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.

Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.

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Медальні змагання 3 серпня

Програма восьмого дня Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Також пройдуть фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі, а вечір фінал

стрільба з пістолета, 25 м, жінки, 10:30

кінний спорт, командний гран-прі з виїздки, 11:00

академічне веслування, одиночки, жінки, 11:18

академічне веслування, одиночки, чоловіки, 11:30

академічне веслування, вісімки, жінки, 11:50

шосейний велоспорт, чоловіки, 12:00

академічне веслування, вісімки, чоловіки, 12:10

теніс, жінки, 13:00

вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 13:13

вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 13:33

настільний теніс, жінки, 15:30

стрільба з лука, жінки, 15:46

спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки, 16:30

стендова стрільба, чоловіки, 16:30

теніс, жінки, 16:30

дзюдо, змішані команди, 17:00

настільний теніс, парний розряд, жінки, 17:10

спортивна гімнастика, опорний стрибок, жінки, 17:20

спортивна гімнастика, кінь, чоловіки, 18:16

штовхання ядра, чоловіки, 20:35

фехтування, шабля, жіночі команди, 21:00

потрійний стрибок, жінки, 21:20

плавання, батерфляй, 100 м, чоловіки, 21:30

атлетика, естафета 4x400 м, змішані команди, 21:55

плавання, комплексний стиль, 200 м, жінки, 22:08

біг, 100 м, жінки, 22:20

плавання, вільний стиль, 800 м, жінки, 22:28

декатлон, 1500 м, чоловіки, 22:45

плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, 22:58

серфінг, чоловіки, 23:00

Цього дня участь у змаганнях візьмуть 11 українських спортсменів: серед них жіноча збірна України з фехтування на шаблях, зокрема Ольга Харлан, яка принесла Україні першу медаль на Олімпіаді-2024. У фіналі виступлять гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун, а також стрибунка Марина Бех-Романчук.

За медалі змагатимуться 8 українців: Анатолій Будяк (велоспорт), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова (фехтування), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок).

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