Де дивитися восьмий день Олімпіади-2024 та хто змагатиметься за медалі

Восьмий день Олімпіади-2024 — за які медалі змагатимуться спортсмени з усього світу сьогодні
У суботу, 3 серпня, відбудеться восьмий день Олімпійських ігор у Парижі. Спортсмени з усього світу змагатимуться у 26 видах спорту. Українці змагатимуться за медалі в легкій атлетиці, спортивній гімнастиці, фехтуванні та велоспорті.
Про це йдеться на сайті Олімпійських ігор.
Коли й де дивитися виступи наших спортсменів на Олімпіаді-2024
Щоб підтримати нашу збірну та подивитися виступи учасників змагань, достатньо відкрити сайт Суспільне Спорт, на якому будуть наживо транслюватись всі олімпійські події та змагання.
Медальні змагання 3 серпня
Програма восьмого дня Олімпіади розпочнеться зі стрільби з пістолета, а завершиться серфінгом. Найбільше нагород розіграють в академічному веслуванні. Також пройдуть фінали в жіночих змаганнях у настільному тенісі та великому тенісі, а вечір фінал
- стрільба з пістолета, 25 м, жінки, 10:30
- кінний спорт, командний гран-прі з виїздки, 11:00
- академічне веслування, одиночки, жінки, 11:18
- академічне веслування, одиночки, чоловіки, 11:30
- академічне веслування, вісімки, жінки, 11:50
- шосейний велоспорт, чоловіки, 12:00
- академічне веслування, вісімки, чоловіки, 12:10
- теніс, жінки, 13:00
- вітрильний спорт, віндсерфінг, жінки, 13:13
- вітрильний спорт, віндсерфінг, чоловіки, 13:33
- настільний теніс, жінки, 15:30
- стрільба з лука, жінки, 15:46
- спортивна гімнастика, вільні вправи, чоловіки, 16:30
- стендова стрільба, чоловіки, 16:30
- теніс, жінки, 16:30
- дзюдо, змішані команди, 17:00
- настільний теніс, парний розряд, жінки, 17:10
- спортивна гімнастика, опорний стрибок, жінки, 17:20
- спортивна гімнастика, кінь, чоловіки, 18:16
- штовхання ядра, чоловіки, 20:35
- фехтування, шабля, жіночі команди, 21:00
- потрійний стрибок, жінки, 21:20
- плавання, батерфляй, 100 м, чоловіки, 21:30
- атлетика, естафета 4x400 м, змішані команди, 21:55
- плавання, комплексний стиль, 200 м, жінки, 22:08
- біг, 100 м, жінки, 22:20
- плавання, вільний стиль, 800 м, жінки, 22:28
- декатлон, 1500 м, чоловіки, 22:45
- плавання, комплексний стиль, естафета 4x100 м, 22:58
- серфінг, чоловіки, 23:00
Цього дня участь у змаганнях візьмуть 11 українських спортсменів: серед них жіноча збірна України з фехтування на шаблях, зокрема Ольга Харлан, яка принесла Україні першу медаль на Олімпіаді-2024. У фіналі виступлять гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун, а також стрибунка Марина Бех-Романчук.
За медалі змагатимуться 8 українців: Анатолій Будяк (велоспорт), Ілля Ковтун, Олег Верняєв (спортивна гімнастика), Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова (фехтування), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок).
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