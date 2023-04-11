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Впервые за 14 лет: сборная Украины по гандболу пробилась на чемпионат мира

11 апреля 2023 21:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Впервые за 14 лет — сборная Украины по гандболу пробилась на чемпионат мира
Женская сборная Украины по гандболу. Фото: ФГУ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Женская сборная Украины по гандболу одержала уверенную победу над Северной Македонией и пробилась на мировое первенство. Это по-настоящему историческое событие, ведь в последний раз украинки выступали на ЧМ 14 лет назад.

Об этом сообщает официальный сайт ФГУ.

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Играют сердцем

Во втором матче отбора сборная Украины принимала Северную Македонию. Встреча проходила в Венгрии. Наши девушки завладели игровой инициативой со стартовых минут поединка и доминировали в течении всего первого тайма. Во второй половине противостояния противницы несколько прибавили, даже начали давить, но украинки выдержали это испытание и довели поединок до победы — 31:22.

Женская сборная по гандболу
Сборная Украины атакует Северную Македонию. Фото: ФГУ

Еще перед началом матча главный тренер сборной Украины Виталий Андронов отмечал, что его команда играет сердцем. Как видим, на чемпионат мира поедут те, кто этого действительно очень хотел.

Следует напомнить, что первый поединок в Скопье также завершился в пользу "сине-желтых" — 24:22.

Женская сборная Украины по гандболу не выступала на чемпионате мира с 2009 года.

Отбор на чемпионат мира-2023. г. Кишварда, Венгрия. 11 апреля 2023 года.

Украина - Северная Македония — 31:22 (24:12)

Первый матч — 24:22.

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