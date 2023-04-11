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Вперше за 14 років: збірна України з гандболу пробилась на чемпіонат світу

11 квітня 2023 21:45
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Вперше за 14 років — України з гандболу пробилась на чемпіонат світу
Жіноча збірна України з гандболу. Фото: ФГУ
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Жіноча збірна України з гандболу здобула впевнену перемогу над Північною Македонією і пробилась на світову першість. Це по-справжньому історична подія, адже востаннє українки виступали на ЧС аж 14 років тому. 

Про це повідомляє офіційний сайт ФГУ.

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Грають серцем 

У другому матчі відбору збірна України приймала Північну Македонію. Зустріч відбувалась в Угорщині. Наші дівчата заволоділи ігровою ініціативою зі стартових хвилин двобою і домінували впродовж всього першого тайму. У другій половині протистояння противниці дещо додали, навіть почали тиснути, але українки витримали це випробування і довели поєдинок до перемоги — 31:22. 

Жіноча збірна з гандболу
Збірна України атакує Північну Македонію. Фото: ФГУ

Ще перед початком матчу головний тренер збірної України Віталій Андронов зазначав, що його команда грає серцем. Як бачимо, на чемпіонат світу поїдуть ті, хто цього дійсно дуже хотів. 

Варто нагадати, що перший поєдинок у Скоп'є також завершився на користь "синьо-жовтих" — 24:22. 

Жіноча збірна України з гандболу не виступала на чемпіонаті світу з 2009 року.  

Відбір на Чемпіонат світу-2023. м. Кішварда, Угорщина. 11 квітня 2023 року. 

Україна — Північна Македонія — 31:22 (24:12)

Перший матч — 24:22. 

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