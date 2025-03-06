WBA установила сроки обязательной защиты титула Усиком

Александр Усик. Фото: Reuters

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обратилась к своему чемпиону супертяжелого веса Александру Усику. Украинец официально получил сроки, в течение которых должен провести защиту титула.

Официальное обращение WBA опубликовало на своем сайте.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Когда Усик должен провести поединок

Согласно с сообщением WBA, исполнительный комитет организации проанализировал текущую ситуацию в дивизионе и индивидуальное положение украинского боксера. Затем они приняли решение предоставить Усику 24 месяца для обязательной защиты титула.

Решение организации создало условия, позволяющие чемпиону провести бой с первым номером рейтинга на тот момент, когда состоится поединок.

Также в организации отметили, что срок обязательной защиты увеличили, чтобы дать боксеру провести защиты в других организациях, которые стоят выше в рейтинге.

Отметим, что последний бой 38-летний украинец провел в декабре прошлого года, одержав вторую победу над Тайсоном Фьюри.

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