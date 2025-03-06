WBA встановила терміни обов'язкового захисту титулу Усиком

Олександр Усик. Фото: Reuters

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) звернулася до свого чемпіона суперважкої ваги Олександра Усика. Українець офіційно отримав терміни, протягом яких має провести захист титулу.

Офіційне звернення WBA опублікувало на своєму сайті.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Коли Усик має провести поєдинок

Згідно з повідомленням WBA, виконавчий комітет організації проаналізував поточну ситуацію в дивізіоні та індивідуальне становище українського боксера. Потім вони ухвалили рішення надати Усику 24 місяці для обов'язкового захисту титулу.

Рішення організації створило умови, що дають змогу чемпіону провести бій із першим номером рейтингу на той момент, коли відбудеться поєдинок.

Також в організації зазначили, що термін обов'язкового захисту збільшили, щоб дати боксеру провести захисти в інших організаціях, які стоять вище в рейтингу.

Зазначимо, що останній бій 38-річний українець провів у грудні минулого року, здобувши другу перемогу над Тайсоном Ф'юрі.

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