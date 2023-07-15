С Бенжамина Менди сняли все обвинения в изнасиловании: его карьера уже разрушена

Бенжамин Менди. Фото: скриншот

В Королевском суде английского Честера завершился суд в отношении французского левого защитника Бенжамина Менди. Ранее игрока обвинили в десяти случаях изнасилования.

Суд признал футболиста невиновным, сообщило The Athletic .

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Из-за уголовных дел Менди не выходил на футбольное поле почти два года. К тому же его поместили под стражу, из-под которой отпустили только под залог в январе 2022 года.

Benjamin Mendy responds to no guilty verdict 🎙 pic.twitter.com/juh9QrpLPT — Football Daily (@footballdaily) 14 июля 2023

Честь вернули, но не футбольную карьеру

Суд признал невиновным Менди по последним пунктам относительно обвинений в изнасиловании и попытке изнасилования. В отношении футболиста больше не осталось уголовных дел.

Отметим, что после вердикта присяжных Менди разрыдался. Затем футболист поблагодарил судей за сосредоточение внимания на доказательствах, а не слухах, преследовавших дело.

Отметим, что в сентябре 2022 года Менди признали невиновным по первому обвинению в изнасиловании, а в январе 2023 года по семи другим.

С 1 июля этого года у француза завершился контракт с "Манчестер Сити" и сейчас он находится в статусе свободного агента.

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