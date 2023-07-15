З Бенжаміна Менді зняли всі звинувачення у зґвалтуванні: його кар’єра вже зруйнована

Бенжамін Менді. Фото: скріншот

У Королівському суді англійського Честера завершився суд щодо французького лівого захисника Бенжаміна Менді. Раніше гравця звинуватили у десяти випадках зґвалтування.

Натомість суд визнав футболіста невинуватим, повідомило The Athletic.

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Через кримінальні справи Менді не виходив на футбольне поле майже два роки. До того ж його помістили під варту, з-під якої відпустили лише під заставу в січні 2022 року.

Benjamin Mendy responds to not guilty verdict 🎙 pic.twitter.com/juh9QrpLPT — Football Daily (@footballdaily) July 14, 2023

Честь повернули, але не футбольну кар’єру

Суд визнав невинним Менді за останніми пунктами щодо звинувачень у зґвалтуванні, та у спробі зґвалтування. Наразі щодо футболіста більше не залишилось кримінальних справ.

Зазначимо, що після вердикту присяжних Менді розплакався. Потім футболіст подякував суддям за зосередження на доказах, а не чутках, які переслідували справу.

Зазначимо, що в вересні 2022-го року Менді визнали невинним за першим звинуваченням у зґвалтуванні, а у січні 2023-го за сімома іншими.

З 1 липня цього року у француза завершився контракт з "Манчестер Сіті" й наразі він перебуває в статусі вільного агента.

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