З Бенжаміна Менді зняли всі звинувачення у зґвалтуванні: його кар’єра вже зруйнована
У Королівському суді англійського Честера завершився суд щодо французького лівого захисника Бенжаміна Менді. Раніше гравця звинуватили у десяти випадках зґвалтування.
Натомість суд визнав футболіста невинуватим, повідомило The Athletic.
Через кримінальні справи Менді не виходив на футбольне поле майже два роки. До того ж його помістили під варту, з-під якої відпустили лише під заставу в січні 2022 року.
Benjamin Mendy responds to not guilty verdict 🎙 pic.twitter.com/juh9QrpLPT— Football Daily (@footballdaily) July 14, 2023
Честь повернули, але не футбольну кар’єру
Суд визнав невинним Менді за останніми пунктами щодо звинувачень у зґвалтуванні, та у спробі зґвалтування. Наразі щодо футболіста більше не залишилось кримінальних справ.
Зазначимо, що після вердикту присяжних Менді розплакався. Потім футболіст подякував суддям за зосередження на доказах, а не чутках, які переслідували справу.
Зазначимо, що в вересні 2022-го року Менді визнали невинним за першим звинуваченням у зґвалтуванні, а у січні 2023-го за сімома іншими.
З 1 липня цього року у француза завершився контракт з "Манчестер Сіті" й наразі він перебуває в статусі вільного агента.
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