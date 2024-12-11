Динамо против Реал Сосьедада — россиянин не сыграет в матче ЛЕ

Арсен Захарян. Фото: Global Look Press

В шестом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с испанским "Реал Сосьедадом". Соперник киевлян в Украине вызывал не самые приятные чувства, поскольку они во время полномасштабного российского вторжения купили футболиста из России.

Впрочем, против киевлян россиянин Арсен Захарян не сыграет, передают росСМИ.

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По словам агента Захаряна Геннадия Голубина, его клиент залечивает тяжелую травму, восстановление от которой займет длительное время.

Голубин отметил, что футболист, вероятно, уже не сыграет в 2024 году.

Проблемы Захаряна тянутся еще с лета, когда после тренировки у него диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.

В текущем сезоне полузащитник еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах, но уже вернулся к тренировкам.

Россиянин подписал контракт с "Реал Сосьедадом" до лета 2029 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 18 млн евро.

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