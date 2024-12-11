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С Динамо не сыграет российский легионер Реал Сосьедада

11 декабря 2024 16:37
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Динамо против Реал Сосьедада — россиянин не сыграет в матче ЛЕ
Арсен Захарян. Фото: Global Look Press
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В шестом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет с испанским "Реал Сосьедадом". Соперник киевлян в Украине вызывал не самые приятные чувства, поскольку они во время полномасштабного российского вторжения купили футболиста из России.

Впрочем, против киевлян россиянин Арсен Захарян не сыграет, передают росСМИ.

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Арсен Захарян в сборной России. Фото: росСМИ

Россиянина не выпустят на поле против украинцев

По словам агента Захаряна Геннадия Голубина, его клиент залечивает тяжелую травму, восстановление от которой займет длительное время.

Голубин отметил, что футболист, вероятно, уже не сыграет в 2024 году.

Проблемы Захаряна тянутся еще с лета, когда после тренировки у него диагностировали травму малоберцовых сухожилий правой лодыжки.

В текущем сезоне полузащитник еще ни разу не выходил на поле в официальных матчах, но уже вернулся к тренировкам.

Россиянин подписал контракт с "Реал Сосьедадом" до лета 2029 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 18 млн евро.

Напомним, ранее мы показали жену Ильи Забарного, которая попала в команду недели АПЛ.

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россияне Динамо Лига Европы Сборная России по футболу Реал Сосьедад

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