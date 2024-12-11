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З Динамо не зіграє російський легіонер Реал Сосьєдада

11 грудня 2024 16:37
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Динамо проти Реал Сосьєдада — росіянин не зіграє в матчі ЛЄ
Арсен Захарян. Фото: Global Look Press
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У шостому турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з іспанським "Реал Сосьєдадом". Суперник киян в Україні викликав не найприємніші почуття, оскільки вони під час повномасштабного російського вторгнення купили футболіста з Росії.

Проте проти киян росіянин Арсен Захарян не зіграє, передають росЗМІ.

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За словами агента Захаряна Геннадія Голубіна, його клієнт заліковує тяжку травму, відновлення від якої триватиме тривалий час.

Голубін зазначив, що футболіст, ймовірно, вже не зіграє у 2024 році.

Проблеми Захаряна тягнуться ще з літа, коли після тренування у нього діагностували травму малогомілкових сухожиль правої кісточки.

Цього сезону півзахисник ще жодного разу не виходив на поле в офіційних матчах, але вже повернувся до тренувань.

Росіянин підписав контракт із "Реал Сосьєдадом" до літа 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 18 млн євро.

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росіяни Динамо Ліга Європи Збірна Росії з футболу Реал Сосьєдад

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