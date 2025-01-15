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С игрока Кривбасса хотели взятку, чтобы он играл за свою страну

15 января 2025 20:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Игрок Кривбасса Соса раскрыл страшную правду о том, почему не играет за родину
Игроки "Кривбасса". Фото: "Кривбасс"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Основной центральный нападающий "Кривбасса" Даниэль Соса выступает за сборную Нигера. При том он мог бы играть за более привлекательную в футбольном плане Гану.

Об том, почему футболист не играет за Гану он рассказал в комментарии порталу Ghana Soccernet.

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Даниэль Соса
Даниэль Соса. Фото: Ghana Soccernet

С игрока "Кривбасса" хотели взятку

По словам Сосы, во время выступлений в Гвинее он забил за сезон около 40 голов и получил предложение представлять местную сборную. Этом предложение футболист отклонил, поскольку хотел играть за родную Гану.

Когда же футболист хотел найти выходы на Гану, то в местной Федерации футбола потребовали взятку, чтобы допустить его до игр команды U-23. Затем он выбрал Нигер как сборную, где будет играть.

"Когда я выступал в Гвинее, мне удалось забить около 40 голов, и мне предложили играть за их сборную. Я отказался, так как всегда мечтал представлять свою родную страну.

Мои агенты обратились в Футбольную ассоциацию Ганы, но после разговора с кем-то через Twitter им запросили деньги за возможность играть в составе команды U-23", — рассказал Соса.

Напомним, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал инсайдера Игоря Бурбаса, но тот не стал молчать и жестко ответил.

В УАФ назвали кандидатов, которые могут возглавить сборные Украины трех возрастов.

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в топовый чемпионат.

Между руководством "Металлиста 1925" и "Шахтера" начался бой, где гендиректор "горняков" Сергей Палкин побывал уже в двух нокдаунах.

взятка футбол Африка УПЛ Кривбасс

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