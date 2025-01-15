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З гравця Кривбасу хотіли хабар, щоб він грав за свою країну

15 січня 2025 20:55
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Гравець Кривбасу Соса розкрив страшну правду про те, чому не грає за батьківщину
Гравці "Кривбасу". Фото: "Кривбас"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Основний центральний нападник "Кривбасу" Даніель Соса виступає за збірну Нігеру. При тому він міг би грати за більш привабливу у футбольному плані Гану.

Про те, чому футболіст не грає за Гану він розповів у коментарі порталу Ghana Soccernet.

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Даніель Соса. Фото: Ghana Soccernet

З гравця "Кривбасу" хотіли хабар

За словами Соси, під час виступів у Гвінеї він забив за сезон близько 40 голів і отримав пропозицію представляти місцеву збірну. Цю пропозицію футболіст відхилив, оскільки хотів грати за рідну Гану.

Коли ж футболіст хотів знайти виходи на Гану, то в місцевій Федерації футболу зажадали хабар, щоб допустити його до ігор команди U-23. Потім він обрав Нігер як збірну, де гратиме.

"Коли я виступав у Гвінеї, мені вдалося забити близько 40 голів, і мені запропонували грати за їхню збірну. Я відмовився, бо завжди мріяв представляти свою рідну країну.

Мої агенти звернулися до Футбольної асоціації Гани, але після розмови з кимось через Twitter їм запросили гроші за можливість грати в складі команди U-23", — розповів Соса.

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хабар футбол Африка УПЛ Кривбасс

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