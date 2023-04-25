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С ним конфликтовали Месси и Роналду: известный судья собрался на пенсию

25 апреля 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
С ним конфликтовали Месси и Роналду — Матеу Лаос собрался на пенсию
Матеу Лаос предупреждает Флориана Вирца. Фото: REUTERS/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Известный испанский футбольный рефери Матеу Лаос может закончить карьеру полевого арбитра. Технический арбитражный комитет Испании собирается перевести опытного судью с должности главного судьи на VAR.

Изменение может вступить в силу уже в сезоне 2023/2024, сообщает Marca.

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Скандальный испанский арбитр Антонио Матеу Лаос может прекратить активную судейскую работу "в поле". Этот рефери известен склонностью к педагогическому общению с игроками во время матчей. Он любит находиться в центре внимания и в каждом поединке демонстрирует большое количество предупреждений. 

Матеу Лаос
Матеу Лаос на матче "Барселоны" и "Жироны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Неприятность на Мундиале-2022 

На Кубке Мира в Катаре Матеу Лаос отработал пять матчей. Четвертьфинал ЧМ-2022 с участием сборных Нидерландов и Аргентины получился самым скандальным. Судейством испанца были недовольны футболисты обеих команд.

Дело получило широкий резонанс, и Матеу Лаос был вынужден покинуть Мундиаль, хотя перед его началом претендовал на работу в финальном матче. 

Начиная со следующего сезона Матеу Лаос может стать арбитром VAR (система видеопомощи арбитрам — Ред.). Сам он не хочет завершать карьеру рефери в поле. В июне 2023 года испанский комитет арбитров примет решение относительно будущего Матеу Лаоса. 

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