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З ним конфліктували Мессі та Роналду: відомий суддя зібрався на пенсію

25 квітня 2023 09:47
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
З ним конфліктували Мессі та Роналду — Матеу Лаос зібрався на пенсію
Матеу Лаос попереджає Флоріана Вірца. Фото: REUTERS/Yves Herman
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий іспанський футбольний рефері Матеу Лаос може закінчити кар'єру польового арбітра. Технічний арбітражний комітет Іспанії має намір перевести досвідченого суддю з посади головного судді на VAR.

Зміна може набути чинності вже у сезоні 2023/2024, повідомляє Marca.

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Скандальний іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос може припинити активну суддівську роботу "у полі". Цей рефері відомий схильністю до педагогічного спілкування із гравцями під час матчів. Він любить перебувати в центрі уваги й в кожному поєдинку демонструє велику кількість попереджень.

Матеу Лаос
Матеу Лаос на матчі "Барселони" та "Жирони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Неприємність на Мундіалі-2022

На Кубку Світу у Катарі Матеу Лаос відпрацював п'ять матчів. Чвертьфінал ЧС-2022 за участю збірних Нідерландів та Аргентини вийшов найскандальнішим. Суддівством іспанця були незадоволені футболісти обох команд.

Справа набула широкого резонансу, і Матеу Лаос був змушений покинути Мундіаль, хоча перед його початком претендував на роботу у фінальному матчі.

Починаючи з наступного сезону, Матеу Лаос може стати арбітром VAR (система відеодопомоги арбітрам — Ред.). Сам він не хоче завершувати кар'єру рефері у полі. У червні 2023 року іспанський комітет арбітрів ухвалить рішення щодо майбутнього Матеу Лаоса.

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