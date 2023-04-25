З ним конфліктували Мессі та Роналду — Матеу Лаос зібрався на пенсію

Матеу Лаос попереджає Флоріана Вірца. Фото: REUTERS/Yves Herman

Відомий іспанський футбольний рефері Матеу Лаос може закінчити кар'єру польового арбітра. Технічний арбітражний комітет Іспанії має намір перевести досвідченого суддю з посади головного судді на VAR.

Зміна може набути чинності вже у сезоні 2023/2024, повідомляє Marca.

Читайте також:

Скандальний іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос може припинити активну суддівську роботу "у полі". Цей рефері відомий схильністю до педагогічного спілкування із гравцями під час матчів. Він любить перебувати в центрі уваги й в кожному поєдинку демонструє велику кількість попереджень.

Матеу Лаос на матчі "Барселони" та "Жирони". Фото: REUTERS/Albert Gea

Неприємність на Мундіалі-2022

На Кубку Світу у Катарі Матеу Лаос відпрацював п'ять матчів. Чвертьфінал ЧС-2022 за участю збірних Нідерландів та Аргентини вийшов найскандальнішим. Суддівством іспанця були незадоволені футболісти обох команд.

Справа набула широкого резонансу, і Матеу Лаос був змушений покинути Мундіаль, хоча перед його початком претендував на роботу у фінальному матчі.

Починаючи з наступного сезону, Матеу Лаос може стати арбітром VAR (система відеодопомоги арбітрам — Ред.). Сам він не хоче завершувати кар'єру рефері у полі. У червні 2023 року іспанський комітет арбітрів ухвалить рішення щодо майбутнього Матеу Лаоса.

Нагадаємо, дружина Олександра Усика показала апетитні форми на пляжі у Дубаї. Катерина вдягла досить відвертий білий купальник.

У лондонському "Челсі" незадоволені Михайлом Мудриком. Українця можуть замінити іншим футболістом.

У португальця Кріштіану Роналду почалися нові проблеми у Саудівській Аравії. Це дорого обійдеться Аль-Насру.

У Бразилії з'явився футбольний клуб "Маріуполь". Одна з місцевих команд змінила назву.

Захисник збірної України Ілля Забарний виявився не потрібним англійському "Борнмуту". Проте футболіст має шанс проявити себе в АПЛ.