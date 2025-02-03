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За Бражко топовый клуб Серии А предлагает Динамо 25 млн евро

3 февраля 2025 22:21
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Милан заинтересован в трансфере Бражко из Динамо — детали
Владимир Бражко. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Английский "Вулверхэмптон" пытался подписать опорного полузащитника сборной Украины Владимира Бражко, но не смог договориться с "Динамо". После срыва переговоров с "волками" на игрока появился новый претендент.

О новом заинтересованном клубе рассказал портал "Футбол 24".

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Владимир Бражко
Владимир Бражко в УПЛ. Фото: "Динамо"

Бражко может пойти по стопам Шевченко

По информации источника, на Бражко претендует многократный чемпион Италии и победитель семи Лиг чемпионов — "Милан".

Пока не идет речь о зимнем трансфере, поскольку клуб не имеет свободных слотов для футболистов не из Евросоюза.

В "Милане" хотят летом освободить место для Бражко и купить его у "Динамо".

Источник отметил, что трансфер Бражко обойдется "Милану" в 25 млн евро гарантированной суммы без бонусов.

Владимир Бражко
Владимир Бражко в Лиге чемпионов. Фото: "Динамо"

До "Милана" и "Вулверхэмптона" футболистом интересовались "Борнмут" и "Бенфика".

Бражко в этом сезоне провел за "Динамо" 25 матчей, где забил четыре гола и отдал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Владимира в 9 млн евро.

Напомним, донецкий "Шахтер" покинет очередной футболист сборной Украины.

Стало известно, когда Михаил Мудрик узнает результат допинг-пробы "Б".

Киевское "Динамо" планирует подписать футболиста, который не соответствует легендарным критериям клуба.

Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик не хочет быть футболистом.

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