Милан заинтересован в трансфере Бражко из Динамо — детали

За Бражко топовый клуб Серии А предлагает Динамо 25 млн евро
Английский "Вулверхэмптон" пытался подписать опорного полузащитника сборной Украины Владимира Бражко, но не смог договориться с "Динамо". После срыва переговоров с "волками" на игрока появился новый претендент.
О новом заинтересованном клубе рассказал портал "Футбол 24".
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По информации источника, на Бражко претендует многократный чемпион Италии и победитель семи Лиг чемпионов — "Милан".
Пока не идет речь о зимнем трансфере, поскольку клуб не имеет свободных слотов для футболистов не из Евросоюза.
В "Милане" хотят летом освободить место для Бражко и купить его у "Динамо".
Источник отметил, что трансфер Бражко обойдется "Милану" в 25 млн евро гарантированной суммы без бонусов.
До "Милана" и "Вулверхэмптона" футболистом интересовались "Борнмут" и "Бенфика".
Бражко в этом сезоне провел за "Динамо" 25 матчей, где забил четыре гола и отдал три ассиста. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Владимира в 9 млн евро.
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