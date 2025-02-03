Мілан зацікавлений у трансфері Бражка з Динамо — деталі

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Англійський "Вулвергемптон" намагався підписати опорного півзахисника збірної України Володимира Бражка, але не зміг домовитися з "Динамо". Після зриву перемовин з "вовками" на гравця з’явився новий претендент.

Про новий зацікавлений клуб розповів портал "Футбол 24".

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За інформацією джерела, на Бражка претендує багаторазовий чемпіон Італії та переможець семи Ліг чемпіонів — "Мілан".

Наразі не йде мова про зимовий трансфер, оскільки клуб не має вільних слотів для футболістів не з Євросоюзу.

В "Мілані" хочуть влітку звільнити місце для Бражка й купити його у "Динамо".

Джерело зазначило, що трансфер Бражка обійдеться "Мілану" в 25 млн євро гарантованої суми без бонусів.

Володимир Бражко в Лізі чемпіонів. Фото: "Динамо"

До "Мілану" та "Вулвергемптона" футболістом цікавились "Борнмут" та "Бенфіка".

Бражко цього сезону провів за "Динамо" 25 матчів, де забив чотири голи та віддав три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Володимира в 9 млн євро.

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