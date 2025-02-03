Мілан зацікавлений у трансфері Бражка з Динамо — деталі

За Бражка топовий клуб Серії А пропонує Динамо 25 млн євро
Англійський "Вулвергемптон" намагався підписати опорного півзахисника збірної України Володимира Бражка, але не зміг домовитися з "Динамо". Після зриву перемовин з "вовками" на гравця з’явився новий претендент.
Про новий зацікавлений клуб розповів портал "Футбол 24".
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За інформацією джерела, на Бражка претендує багаторазовий чемпіон Італії та переможець семи Ліг чемпіонів — "Мілан".
Наразі не йде мова про зимовий трансфер, оскільки клуб не має вільних слотів для футболістів не з Євросоюзу.
В "Мілані" хочуть влітку звільнити місце для Бражка й купити його у "Динамо".
Джерело зазначило, що трансфер Бражка обійдеться "Мілану" в 25 млн євро гарантованої суми без бонусів.
До "Мілану" та "Вулвергемптона" футболістом цікавились "Борнмут" та "Бенфіка".
Бражко цього сезону провів за "Динамо" 25 матчів, де забив чотири голи та віддав три асисти. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Володимира в 9 млн євро.
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