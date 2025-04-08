Наполи нацелился на Кевина из Шахтера и готовит солидное предложение

Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер"

Итальянский "Наполи" активно работает над усилением состава в летнее трансферное окно. Одной из основных целей команды является центральный полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков.

Однако, "Наполи" интересен и один из бразильцев "горняков", передает портал Areanapoli.it.

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Кевин на тренировке. Фото: "Шахтер"

Кто заинтересовал итальянский "Наполи"

По информации источника в "Наполи", одним из главных кандидатов стал молодой вингер "Шахтера" Кевин.

Спортивный директор клуба Джованни Ман включил бразильского таланта в список приоритетных целей для трансферов в июне.

Руководству "Наполи" понравились скорость Кевина, его дриблинг. 22-летнего игрока рассматривают как левого вингера.

Итальянцы готовы летом заплатить за футболиста 30 млн евро. Несмотря на готовность "Наполи", им конкуренцию составят клубы АПЛ.

В этом сезоне Кевин провел за "Шахтер" 26 матчей, где забил шесть голов и сделал три ассиста. "Трансфермаркт" оценивает игрока 12 млн евро.

Напомним, бывший тренер сборной Украины может возглавить клуб из Первой лиги.

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