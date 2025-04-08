Наполі націлився на Кевіна з Шахтаря та готує солідну пропозицію

Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

Італійський "Наполі" активно працює над підсиленням складу в літнє трансферне вікно. Однією із основних цілей команди є центральний півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Георгій Судаков.

Однак, "Наполі" цікавий й один із бразильців "гірників", передає портал Areanapoli.it.

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Хто зацікавив італійський "Наполі"

За інформацією джерела в "Наполі", одним із головних кандидатів став молодий вінгер "Шахтаря" Кевін.

Спортивний директор клубу Джованні Ман включив бразильського таланта до списка пріоритетних цілей для трансферів у червні.

Керівництву "Наполі" сподобались швидкість Кевіна, його дриблінг. 22-річного гравця розглядають як лівого вінгера.

Італійці готові влітку заплатити за футболіста 30 млн євро. Попри готовність "Наполі", їм конкуренцію складуть клуби АПЛ.

Цього сезону Кевін провів за "Шахтар" 26 матчів, де забив шість голів та зробив три асисти. "Трансфермаркт" оцінює гравця 12 млн євро.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України може очолити клуб з Першої ліги.

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